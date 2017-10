Peste 130 de persoane care au participat la manifestatiile din intreaga Rusie impotriva lui Vladimir Putin, proteste desfasurate sambata, in ziua in care liderul de la Kremlin implineste 65 de ani, au fost arestate, a anuntat ONG-ul OVD-Info, citat de Le Figaro.

Mii de protestatari rusi au cerut, sambata, eliberarea opozantului Aleksei Navalnii si demisia lui Vladimir Putin, scrie News.ro.

La Sankt-Petersburg au manifestat aproximativ 1.500 de persoane, dintre care zece au fost arestate, potrivit Reuters. "Putin este un hot" si "Libertate", au scandat manifestantii.

La Moscova, au participat la proteste, in ciuda vremii ploioase, peste 2.000 de rusi, care a scandat: "Rusia va fi libera", "Rusia fara Putin". Si in capitala Rusiei s-au semnalat cateva arestari.

Sambata au avut loc manifestatii in circa 80 de localitati din Rusia.

Desi s-a impus in ultimele luni ca opozantul numarul 1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii are putine sanse de a se prezenta la alegeri. Comisia Electorala centrala anuntase in iunie ca o precedenta condamnare pentru deturnare de fonduri il face incompatibil pentru alegeri.

Vladimir Putin, la putere in Rusia din 1999, nu a anuntat inca daca va candida pentru un nou mandat.