Scriitorul Mario Vargas Llosa a afirmat, intr-un discurs rostit duminica in fata a peste 950.000 de persoane stranse la Barcelona pentru a manifesta pentru unitatea Spaniei, ca nicio “conspiratie separatista” nu va distruge democratia spaniola, potrivit News.ro.

“Democratia spaniola este aici pentru a ramane si nicio conspiratie separatist nu o va distruge”, a spus Llosa, dupa ce i-a adus un omagiu Barcelonei, “capital spaniola a culturii”.

Scriitorul in varsta de 81 de ani, laureat al premiului Nobel pentru literatura, a precizat ca pasiunea poate fi periculoasa cand este motivata de fanatism si rasism. “Cea mai rea dintre toate este pasiunea nationalista”, a adaugat el.

Vargas Llosa a mai afirmat ca nu va permite distrugerea a ceea ce s-a construit in 500 de ani de istorie. “Credem in coexistenta, in libertate si le vom demonstra acestor separatisti ca Spania este o tara moderna, care nu va ceda in fata unei conspiratii separatist care vrea sa o transforme intr-o tara din lumea a treia. Traiasca libertatea, visca Cataluna. Viva la libertad, visca Cataluna, viva Espana”.

