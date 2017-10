McDonald's a instalat dulapuri speciale in care clientii pot lasa telefonul ca sa manance linistiti si sa converseze cu prietenii la masa, in loc sa petreaca timp pe Facebook sau Instagram.

Cum oamenii sunt tot mai dependenti de telefonul mobil si mai ales sa posteze pe retele de socializare, McDonald's a lansat o campanie prin care incurajeaza oamenii sa renunte la telefon cat timp iau masa in restaurant, potrivit Mashable.

Will you ever see 1 phone in da box? #mcdonalds #familytime #nophonesallowed #iphonephotography #nofilter A post shared by jerry sim (@shijia82) on Oct 15, 2017 at 10:50am PDT

Dulapurile pentru 100 de telefoane au fost instalate momentan intr-un restaurant McDonald's in Singapore. Campania a aparut in conditiile in care 72% dintre copii si 69% dintre parinti stau pe telefon in timp ce mananca, potrivit unui studiu McDonald's Singapore.

McDonald's a mai avut o incercare similara in India, in 2015, cand a incurajat adolescentii sa nu mai stea pe telefon in timp ce mananca.

Sursa foto: Vasin Lee/Shutterstock.com