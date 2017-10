UPDATE:

Spania a avertizat ca va declansa sambata procedura de suspendare a autonomiei Cataloniei, prin activarea articolului 155 al Constitutiei, care permite suspendarea autonomiei politice a Cataloniei, dupa ce liderul catalan Carles Puigdemont a amenintat ca parlamentul regional ar putea sa voteze o declaratie oficiala de independenta daca Madridul nu accepta sa poarte negocieri, relateaza Reuters, conform Agerpres.

Catalonia nu si-a declarat independenta, dar o va face totusi, daca Madridul isi continua "represiunea", in special prin suspendarea autonomiei, a avertizat joi liderul separatist catalan.

"Daca guvernul statului persista sa impiedice dialogul si isi continua represiunea, parlamentul Cataloniei va putea proceda - daca va considera oportun - la votarea unei declaratii oficiale de independenta pe care nu a votat-o in 10 octombrie", scrie el intr-o scrisoare adresata sefului executivului spaniol Mariano Rajoy, dupa cel de-al doilea ultimatum dat de guvernul central de la Madrid.

Guvernul de la Madrid "se va reuni sambata intr-o sedinta extraordinara pentru a aproba masuri ce vor fi remise Senatului vizand apararea interesului general al spaniolilor, inclusiv al cetatenilor din Catalonia, si reinstalarea ordinii constitutionale" in aceasta regiune, a raspuns executivul spaniol, potrivit unui comunicat citat de dpa.

STIREA INITIALA:

Intr-o scrisoare adresata premierului spaniol Mariano Rajoy, ce urma sa fie trimisa pana la ora locala 10:00 (08:00), Puigdemont ii solicita Madridului sa nu activeze articolul constitutional care ar suspenda autonomia Cataloniei, precizeaza publicatia citata si de Agerpres. Potrivit acesteia, scrisoarea liderului catalan contine avertismentul ca, in cazul activarii articolului 155 al Constitutiei spaniole, regiunea Catalonia isi va activa integral declaratia de independenta.

In urma cu doua zile, vicepremierul spaniol Soraya Saenz de Santamaria a anuntat ca guvernul de la Madrid va prelua controlul asupra Cataloniei si o va conduce direct daca liderul executivului catalan nu va renunta oficial, pana joi la ora locala 10:00 (08:00 GMT), la demersurile privind independenta regiunii.

Executivul de la Madrid l-a acuzat pe Puigdemont ca intretine 'confuzia' prin refuzul sau de a preciza clar daca saptamana trecuta a declarat sau nu independenta Cataloniei. Intr-o scrisoare adresata premierului spaniol Mariano Rajoy si facuta publica de mass-media din Catalonia luni dimineata, Carles Puigdemont nu a raspuns direct la intrebare si a sustinut in schimb ca cei doi lideri trebuie sa aiba o intrevedere cat mai rapid posibil, exprimandu-si in acest sens dorinta de a 'suspenda' pentru doua luni mandatul incredintat de catalani pentru proclamarea independentei.

Mariano Rajoy daduse un ultimatum ca pana luni la orele locale 10:00 (08:00 GMT) Puigdemont sa-si clarifice pozitia si pana joi sa-si schimbe pozitia daca va insista asupra secesiunii, precizand ca Madridul va suspenda autonomia Cataloniei daca aceasta va alege independenta. Rajoy declarase ca liderul catalan ar trebui sa raspunda cu 'da' sau 'nu' la solicitarea oficiala a Madridului si ca orice raspuns ambiguu va fi considerat o confirmare a faptului ca a fost facuta o declaratie de independenta, deschizand astfel calea pentru ca executivul spaniol sa preia controlul asupra regiunii si sa o conduca direct.

La 1 octombrie, in ciuda interdictiei justitiei, in Catalonia a avut loc un referendum de autodeterminare. Potrivit datelor guvernului catalan, care nu au putut fi verificate in lipsa unei comisii electorale independente, 90% dintre cei care au votat au spus "da" independentei Cataloniei, insa rata prezentei la vot a fost de numai 43%.

Sursa foto: ONiONAstudio / Shutterstock.com