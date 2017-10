Autoritatile autoproclamate din estul Libiei vor pune in circulatie pentru prima oara propriile monede, pe fondul lipsei de bani, a anuntat un oficial al bancii centrale locale, o masura care arata un alt semn de dezbinare in tara ce are doua guverne rivale in est si vest, relateaza Reuters.

Noile monede, fabricate in Rusia, se vor alatura bancnotelor produse de rusi si emise deja in jumatatea estica a tarii, care nu este sub controlul guvernului recunoscut de ONU cu sediul la Tripoli, in vest, potrivit Agerpres. Libia, odata una dintre cele mai bogate tari din Africa, se confrunta cu un puternic declin al nivelului de trai de la revolta din 2011 sprijinita de NATO care l-a rasturnat pe...