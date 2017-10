Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a ramas vineri temporar fara atributia de numire a ministrului apararii, dupa ce a refuzat de doua ori cererea premierului Pavel Filip de a semna decretul prin care in acest post era numit Eugen Sturza, motiv pentru care Curtea Constitutionala a apreciat ca seful statului se afla in 'imposibilitatea temporara' de a-si exercita atributiile ce intr-o asemenea situatie sunt preluate, in ordine, de presedintele parlamentului sau de primul ministru, care pot semna in locul lui respectivul decret, relateaza presa locala.

Potrivit deciziei Curtii, Igor Dodon a incalcat deliberat Constitutia prin refuzul de a-l numi pe Eugen Sturza ministru al apararii. Prin urmare, presedintele Parlamentului, Andrian Candu, sau prim-ministrul Pavel Filip urmeaza sa semneze in calitate de presedinte interimar si sa primeasca juramantul lui Sturza, scrie portalul unimedia, mentionand totodata ca reprezentantul lui Igor Dodon, Maxim Lebedinschi, a catalogat aceasta decizie ca fiind una ilegala, totul fiind in opinia sa un circ, potrivit Agerpres.

'Ce putem spune. Circul continua. Rolurile au fost repartizate si executate. Noi nu putem sa intelegem cum, Curtea Constitutionala dand aviz in cazul domnului Vlad Filat a constatat ca acei ministri in privinta carora planeaza dubii de coruptie nu pot fi numiti din nou, si astazi ca dumnealor, desi deasupra domnului Sturza sunt dubii care au fost facute publice de mass-media, cu privire la acele zeci de mii de euro, care au fost primite de dansul nu se stie pentru ce, acest argument deja nu mai este plauzibil. Condamnam aceasta hotarare si vom ramane pe pozitiile noastre', a afirmat Lebedinschi.

In precedenta decizie, adoptata marti, Curtea Constitutionala a apreciat ca seful statului nu are drept de veto in numirea unui ministru. Reactionand atunci, Igor Dodon a refuzat din nou sa semneze decretul de numire a lui Sturza si a afirmat ca ii lasa - conform deciziei Curtii - pe Andrian Candu sau pe Pavel Filip sa-l semneze si 'sa-si asume responsabilitatea pentru fiecare persoana in parte', avertizand insa ca el nu il va recunoaste pe Eugen Sturza ca ministru al apararii si prin urmare nu il va include 'in componenta Consiliului Suprem de Securitate, care se numeste prin decretul presedintelui'.

Sursa foto: Agerpres foto