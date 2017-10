Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a ramas vineri temporar fara atributia de numire a ministrului apararii, dupa ce a refuzat de doua ori cererea premierului Pavel Filip de a semna decretul prin care in acest post era numit Eugen Sturza, motiv pentru care Curtea Constitutionala a apreciat ca seful statului se afla in 'imposibilitatea temporara' de a-si exercita atributiile ce intr-o asemenea situatie sunt preluate, in ordine, de presedintele parlamentului sau de primul ministru, care pot semna in locul lui respectivul decret, relateaza presa locala.

Potrivit deciziei Curtii, Igor Dodon a incalcat deliberat Constitutia prin refuzul de a-l numi pe Eugen Sturza ministru al apararii. Prin urmare, presedintele Parlamentului, Andrian Candu, sau prim-ministrul Pavel Filip urmeaza sa semneze in calitate de presedinte interimar si sa primeasca juramantul lui Sturza, scrie portalul unimedia, mentionand totodata ca reprezentantul lui Igor Dodon, Maxim Lebedinschi, a catalogat aceasta decizie ca fiind una ilegala, totul fiind in opinia sa un...