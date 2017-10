'Nu a fost constatata nicio rana fatala la victime', a precizat politia pentru contul sau de Twitter. Potrivit unei purtatoare de cuvant a politie, barbatul a agresat in jurul orei 06.30 GMT mai multi trecatori in cinci locuri din apropierea zonei Rosenheimer Platz, la est de centrul orasului, potrivit Agerpres.

Atacatorul a fugit, a avertizat politia pe Twitter, cerand populatiei sa ramana in locuinte. Potrivit politiei locale, barbatul, care are in jur de 40 de ani, a fugit pe o bicicleta neagra. El purta pantaloni gri, o jacheta de jogging si avea de asemenea un russac si un covoras izolator pentru camping.

'Cautam autorul cu toate fortele de politie disponibile', a adaugat politia pe Twitter, subliniind ca motivele agresiunii nu sunt deocamdata cunoscute. Orasul Munchen a fost teatrul in iulie 2016 a unui atac sangeros comis de un adolescent germano-iranian care a ucis noua persoane intr-un centrul comercial dupa care s-a sinucis.

