Scrutinul, desfasurat vineri si sambata, a consemnat de asemenea progresul spectaculos al partidului de extrema dreapta SPD, antiimigratie si anti-UE, si al unei formatiuni antisistem, Partidul Pirat, conform rezultatelor oficiale publicate dupa numararea buletinelor de vot in 99,9% din sectiile electorale, scrie Agerpres.

ANO ("Da", in ceha), care s-a pronuntat in campanie contra coruptiei, primirii de imigranti si zonei euro, obtine 29,7% din voturi, adica 78 de mandate in camera inferioara, ce numara 200 de membri.

"Suntem entuziasmati. Le multumim celor 1,5 milioane de alegatori ai nostri, asta ne depaseste asteptarile, caci a existat o campanie de dezinformare masiva impotriva noastra", a reactionat Babis, intr-o conferinta de presa.

In mai multe randuri, acesta a subliniat ca el este "pro-european". "Nu stiu de ce cineva spune ca suntem contra Europei", a insistat Babis, adaugand: "nu reprezentam o amenintare pentru democratie".

"Suntem pregatiti sa luptam pentru interesele noastre la Bruxelles, noi facem parte integranta din UE si din NATO", a continuat el, inainte de a invita Uniunea sa "inceteze sa vorbeasca de o Europa cu doua viteze".

Andrej Babis nu a oferit vreun indiciu privind componenta unei coalitii sau a guvernului, declarand ca a propus negocieri tuturor partidelor intrate in parlament si asteapta reactia acestora.

AFP noteaza ca este vorba de o operatiune delicata in contextul unei camere impartite intre noua partide. Doua dintre acestea, ODS (dreapta eurosceptica) si KDU-CSL (crestin-democrat) au anuntat imediat ca nu vor negocia cu Babis.

Liderul primei formatiuni mentionate, Petr Fiala, a apreciat ca in randurile ANO exista "oameni care au promis multe lucruri si care nu vor fi capabili sa le realizeze", in timp ce liderul crestin-democrat Pavel Belobradek a spus ca nu va intra intr-un guvern daca acolo se vor afla "oameni urmariti in justitie", aluzie la problemele lui Babis din aceasta sfera.

Totusi, arata AFP, aproape unul din trei alegatori si-au exprimat preferinta pentru controversatul miliardar care a reiterat, chiar in ajunul votului, ostilitatea sa fata de primirea migrantilor si zona euro.

ANO este urmat de trei partide care au obtinut rezultate aproape identice: ODS (dreapta) - 11,3%, 25 de mandate, Partidul Pirat - 10,8%, 22 de mandate si SPD - 10,6%, 22 de mandate.

Cehii au sanctionat dur Partidul Social-Democrat CSSD al premierului in exercitiu Bohuslav Sobotka. Formatiunea a suferit o cadere brutala, pana pe locul sase, cu 7,3% din voturi, adica 15 mandate.

Patru alte partide trec de asemenea pragul electoral de 5%: Partidul Comunist KSCM, nostalgic al fostului regim totalitar, - 7,8%, 15 mandate, crestin-democratii KDU-CSL - 5,8%, 10 mandate si doua mici partide de centru, TOP 09 si STAN, cu cate 7 si, respectiv, 6 mandate.

Calificat drept 'versiunea ceha a lui Trump' de revista Forbes, omul de afaceri Andrej Babis, de 63 de ani, tuns scurt si cu parul grizonat, magnat in domeniile agroalimentar, chimic si media, este al doilea printre cei mai bogati oameni din tara sa, se arata joi intr-un comentariu al France Presse.

Intrat in politica in 2011 cu miscarea sa populista ANO ('DA'), el reuseste sa castige in sondaje datorita promisiunilor sale in favoarea unei politici mai "curate" in aceasta tara membra a UE cu 10,6 milioane de locuitori, mai corupta decat Botswana, potrivit Transparency International.

Legislativele din 2013 au facut din ANO a doua forta politica a tarii. De atunci, Andrej Babis este acuzat adesea de afaceri si tranzactii indoielnice, ceea ce el neaga categoric.

In ajunul actualului scrutin, el continua sa-si repete lozinca "Acum sau niciodata!", cerand alegatorilor sai sa profite de "ultima sansa" pentru a invinge "hidra perfida a coruptiei care inabusa tara".

Babis refuza cu obstinatie adoptarea euro, o moneda "in faliment", in opinia sa. El se face ecoul altor conducatori ai tarilor din Europa de Est ostili cotelor de repartizare a migrantilor intre tarile membre ale UE, precum si altor reguli percepute drept o tentativa a Bruxellesului de a le limita suveranitatea nationala.

In schimb, el nu propune un 'Cexit' (iesirea Cehiei din Uniunea Europeana, n.r.), ci este mai degraba sustinator al reformelor UE in vederea incurajarii liberei circulatii a capitalului, marfurilor, mainii de lucru si serviciilor.

Sustinatorii lui Babis ii apreciaza promisiunile de "administrare a statului ca pe o intreprindere familiala", desi i se reproseaza ca - aflat la putere - ar fi extins avantajele fiscale pentru biocarburanti, masura benefica pentru conglomeratul sau de societati Agrofert.

In mai, Andrej Babis a pierdut portofoliul Finantelor in urma unui conflict cu premierul social-democrat Bohuslav Sobotka. Acesta nu vedea cu ochi buni tranzactiile sale financiare indoielnice, precum si posibilele fraude fiscale si conflicte de interese in care omul de afaceri ar fi fost implicat.

In acelasi timp, liderul ANO este in centrul unui scandal de scurgeri a unor inregistrari cu convorbiri ale sale, lasand sa se presupuna ca a incercat sa influenteze un jurnalist pentru ca acesta sa-i atace pe rivalii sai politici.

De la inceputul lunii octombrie, el este de asemenea obiectul unei inculpari pentru fraudarea fondurilor europene cu 2 milioane de euro, bani cu care a finantat construirea in 2007 a fermei sale "Cuib de lebada", impreuna cu un complex hotelier.

De asemenea, Curtea Constitutionala slovaca a facut sa apara suspiciuni ale colaborarii sale inainte de 1989 cu politia secreta comunista StB. "Nu exista nicio proba, nu am semnat nimic, nu am colaborat cu politia secreta", sustine el. Acuzatia urmeaza sa constituie obiectul unei noi anchete.

Potrivit lui Babis, toate aceste scandaluri nu au scopul decat sa torpileze popularitatea ANO.

Fost-comunist caruia ii place sa imparta dulciuri, precum gogosi, sustinatorilor sai, Andrej Babis a acumulat - potrivit Forbes - o avere de 3,49 de miliarde de euro, depasind-o pe cea a lui Donald Trump (3,1 miliarde de euro).

Nascut in 2 septembrie 1954 la Bratislava, tanarul Andrej a urmat scoala primara la Paris si pe cea secundara la Geneva, datorita tatalui sau, un "co-fondator al comertului exterior slovac". "Am muncit de la varsta de 15 ani: distribuiam lapte, descarcam colete, munceam pe santier", isi aminteste el.

Licentiat in economie, el s-a lansat de asemenea in comertul exterior si trecut constant 'Cortina de fier', inainte de caderea regimului totalitar in 1989.

Reprezentant comercial in Maroc din 1985 pana in 1991, Babis a revenit in 1993 in tara sa divizata in doua state independente si a inceput sa-si construiasca grupul Agrofert, fiind atras ulterior de politica.

"Sunt un om bogat. Mi-am realizat aproape toate visurile. Am castigat bani multi prin munca cinstita", sustine acest tata a patru copii, dintre care doi cu cea de-a doua sotie, Monika, mai tanara cu 20 de ani.

