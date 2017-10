Regiunile italiene Lombardia si Veneto organizeaza duminica un referendum pentru a cere mai multa autonomie fata de Roma, scrutin ce mult timp a trecut neobservat, dar care capata acum o tenta particulara dupa referendumul privind autodeterminarea in regiunea spaniola Catalonia, relateaza AFP.

''Doriti ca regiunea voastra sa dispuna de forme suplimentare si conditii particulare de autonomie ?'', aceasta este intrebarea la care alegatorii din Lombardia si Veneto sunt chemati sa raspunda in cadrul referendumului, ce se va desfasura intre orele locale 7,00-23,00 (5,00-21,00 GMT), potrivit Agerpres.

Sondajele dau un net avantaj taberei ''DA'', dar adevarata necunoscuta o reprezinta participarea la referendum. Lombardia, cu ''capitala'' la Milano, si Veneto, la Venetia, sunt dintre cele mai bogate regiuni ale Italiei, ele reprezentand 30 % din PIB-ul tarii. Acest scrutin, consultativ, este organizat la initiativa presedintilor regiunilor, Lombardia, Roberto Maroni, si Veneto, Luca Zaia, amandoi membri ai Ligii Nordului (extrema dreapta).

Contrar Cataloniei, referendumul consultativ este prevazut in Constitutia Italiei. Scrutinul este sustinut de catre Forza Italia lui Silvio Berlusconi (centru-dreapta), Miscarea Cinci Stele (M5S (populista) si de catre multe sindicate si organizatii patronale. Partidul Democrat (centru-stanga, la putere) n-a dat nici un consemn, dar mai multi dintre reprezentantii sai, precum primarul din Milano, vor vota ''DA'' la referendum.

Formatiuni de stanga, precum Partidul Comunist, au facut in schimb apel la abtinere, denuntand ''risipa banului public'' pentru ''o farsa de referendum''. Factura ar urma sa ajunga la 14 milioane de euro in Veneto, dar se va ridica la 50 de milioane de euro in Lombardia, care a ales votul electronic odata cu cumpararea de tablete costisitoare.

In Veneto, participarea trebuie sa depaseasca 50 % pentru ca scrutinul sa fie validat. Locuitorii acestei regiuni, unde identitatea este puternica si structura economica este compusa din multe mici intreprinderi, par sa fie mobilizati. In schimb, in Lombardia scrutinul nu intereseaza catusi de putin, chiar daca Milano este plin de afise.

