Slovenii au inceput duminica sa voteze in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale, in care actualul sef al statului, Boris Pahor, pare favorit pentru obtinerea unui nou mandat de cinci ani, relateaza agentia DPA.

Potrivit sondajelor de opinie, Pahor ar urma sa obtina o victorie covarsitoare din primul tur de scrutin, dupa el situandu-se la mare distanta Marjan Sarec, primarul orasului Kamnik, potrivit Agerpres.

Niciunul dintre ceilalti candidati, dintre care un numar record de femei, nu se asteapta sa obtina un scor din doua cifre. In Slovenia, presedintele are un rol in mare parte ceremonial, deoarece majoritatea puterii este detinuta de catre premier si parlament. Alegerile parlamentare urmeaza sa aiba loc anul viitor.

Circa 1,7 milioane de persoane cu drept de vot sunt asteptate duminica la urne, care vor fi deschise pana la ora locala 7,00 (17,00 GMT).

Sursa foto: sangriana, Shutterstock