Japonezii au inceput sa voteze duminica dimineata in cadrul alegerilor legislative anticipate declansate de seful guvernului de la Tokyo, Shinzo Abe, care ar urma sa obtina un nou mandat in fruntea celei de-a treia economii a lumii, intr-un context marcat de amenintarile Coreei de Nord, transmite AFP.

Prim-ministrul nationalist pare pe cale sa castige pariul sau si sa ramana la comanda pana in 2021, adica dupa Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, observa AFP, potrivit Agerpres.

Coalitia dintre formatiunea sa, Partidul Liberal Democrat, si partidul Komeito ar urma sa detina aproximativ 300 din cele 465 de mandate parlamentare, conform ultimelor estimari. Aceasta ar devansa astfel de departe o opozitie fragmentata si slabita: Partidul Sperantei (dreapta) al charismaticei guvernatoare a capitalei nipone, Yuriko Koike, si Partidul Democrat Constitutional (centru stanga), nou create, ar obtine fiecare circa 50 de mandate.

Dupa o campanie scurta de 12 zile, birourile de vot s-au deschis la ora locala 7,00, sub o ploaie necontenita la Tokyo si in majoritatea regiunilor tarii, in conditiile unui taifun ce ar urma sa aduca vant puternic si precipitatii de-a lungul intregii zile a scrutinului, care se va incheia la ora 20,00 (11,00 GMT).

Participarea ar putea fi afectata din aceasta cauza, chiar daca multi din cei circa 100 de milioane de japonezi cu drept de vot si-au depus buletinul in avans, ceea ce este posibil in Japonia cu mai multe zile inaintea scrutinului in locurile desemnate in acest sens. Potrivit analistilor, o participare redusa ar fi in beneficiul prim-ministrului actual, ai carui alegatori conservatori sunt mai decisi.

