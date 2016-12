Ministrul Afacerilor Interne, Dragos Tudorache, i-a solicitat, joi, de urgenta, sefului Politiei Romane, sa efectueze o ancheta interna cu privire la modul in care au actionat politistii in cazul lui Sebastian Ghita.

Ministrul de Interne i-a solicitat, de urgenta, sefului Politiei Romane, efectuarea unei anchete interne cu privire la modul in care au actionat politistii si cum s-a derulat cooperarea interinstitutionala in cazul lui Sebastian Ghita, urmand a fi dispuse masuri in consecinta, anunta IGPR. Politistii mentioneaza ca, pana in prezent, nu a fost emis un mandat de arestare preventiva pe numele lui Sebastian Ghita si nu exista date care sa confirme iesirea lui din tara, conform News.ro.

"La data de 31 martie 2016, Directia Nationala Anticoruptie a emis o ordonanta prin care s-a dispus, impotriva inculpatului Ghita Sebastian, luarea masurii preventive a controlului judiciar pe cautiune, Inspectoratul de Politie al Judetului Prahova fiind desemnat sa puna in executare aceasta activitate procedurala", amintesc reprezentantii IGPR.

Ei precizeaza ca, pe timpul controlului judiciar, conform programului de supraveghere intocmit, inculpatul avea obligatia de a se prezenta o data pe saptamana, la sediul IPJ Prahova. "Totodata, conform masurilor dispuse de procuror si, ulterior, de catre instanta de judecata, inculpatului i s-a interzis sa paraseasca teritoriul Romaniei, interdictie care a fost comunicata Politiei de Frontiera pentru efectuarea mentiunilor in evidentele specifice", mai arata IGPR.

Politistii mai spun ca masura controlului judiciar a fost prelungita succesiv, in faza urmaririi penale de catre DNA prin ordonanta, iar ulterior in faza judecatii, prin incheiere de sedinta, de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie, mentinandu-se si obligatia lui Sebastian Ghita de a nu parasi teritoriul Romaniei.

"Ultima data, inculpatul a fost prezent, conform programului stabilit, in fata politistilor, in data de 19 decembrie a.c., cand i-a fost inmanata si hotararea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Prin aceasta, instanta a admis cererea de modificare a continutului controlului judiciar in sensul inlaturarii obligatiei de a nu parasi teritoriul Romaniei, hotarare care nu este definitiva si nici executorie. Incheierea a fost contestata, astfel incat interdictia de a nu parasi teritoriul Romaniei este in vigoare si in prezent", precizeaza Politia Romana.

Reprezentantii IGPR arata ca, pe 19 decembrie, dupa prezentarea lui Sebastian Ghita la sediul IPJ Prahova, DNA Serviciul Teritorial Ploiesti a dispus prin ordonanta, "efectuarea de activitati ce nu au presupus un control in trafic sau limitarea libertatii inculpatului". Masurile in cauza au fost puse in executare de Directia Operatiuni Speciale, precizeaza politistii.

"In dimineata zilei de 20 decembrie a.c., deoarece nu a mai fost semnalata prezenta inculpatului la locuinta din municipiul Ploiesti, conform art. 215 al. 1, din C.P.P., inculpatul a fost citat la sediul IPJ Prahova. Intruca, acesta nu s-a prezentat, conform art. 215 al. 6 CPP, politistii au informat Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu privire la acest aspect, pentru dispunerea de masuri in consecinta. In aceasta situatie, s-a solicitat sprijin si Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, care a intensificat verificarile la punctele de trecere a frontierei", mai arata IGPR.

Reprezentantii Politiei mentioneza ca, miercuri, parchetul a emis pe numele lui Ghita un mandat de aducere la sediul DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti, pentru a fi pus in executare de catre politisti. Ei arata ca inculpatul nu a fost gasit nici la adresa indicata in mandatul de aducere, nici la alte adrese din Prahova. "Au fost incheiate procese-verbale pentru fiecare adresa, care au fost inaintate, in aceeasi zi, catre DNA - Serviciul Teritorial Ploiesti", precizeaza politistii. Un nou mandat de aducere a fost, ulterior, emis pe numele lui Ghita.

"Ulterior, aceeasi unitate de parchet a transmis un nou mandat de aducere, avand termenul de executare momentul depistarii, sens in care Politia Romana si Politia de Frontiera Romana au extins activitatile in vederea identificarii inculpatului. Mentionam ca pana in acest moment nu a fost emis mandat de arestare preventiva, fapt pentru care, activitatile desfasurate de catre politisti nu se circumscriu celor dispuse in cazurile de dare in urmarire a unei persoane. Masurile privind intensificarea verificarilor la punctele de trecere a frontierei se mentin, in asa fel incat inculpatul sa nu poata parasi tara", mai arata IGPR.

In dosarul in care Sebastian Ghita, fostii sefi ai Parchetului Curtii de Apel Ploiesti Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, fostul sef al IPJ Prahova Viorel Dosaru si fostul sef al Directiei Generale Anticoruptie Prahova Constantin Ispas sunt judecati pentru fapte de coruptie, un complet de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, in 16 decembrie, cererea fostului deputat de ridicare a interdictiei de parasire a tarii "fara incuviintarea organului competent”, aceasta fiind una dintre obligatiile din cadrul controlului judiciar.

Decizia nu este definitiva si a fost contestata atunci de procurorii DNA Ploiesti la Completul de cinci judecatori al ICCJ. Instanta suprema a stabilit pentru 31 ianuarie termenul de judecare a contestatiei DNA, dar procurorii pot cere schimbarea termenului, pentru ca solicitarea sa fie judecata mai rapid.

Sebastian Ghita nu poate pleca din tara fara acceptul procurorilor pentru ca decizia, pana la judecarea contestatiei, nu era definitiva. Fostul deputat este insa cautat de miercuri, dupa ce a fost chemat la DNA Ploiesti, in dosarul de coruptie privind vizita din 2012 a fostului premier britanic Tony Blair in Romania, si nu s-a prezentat, ulterior pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.

Sursa foto: Mediafax Foto