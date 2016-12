Sebastian Ghita este reprezentat de trei avocati, care le-au spus judecatorilor ca au incercat sa ia legatura cu el, dar nu au reusit nici ei si nici fratele fostului deputat. Avocatii au mai spus ca Ghita nu a incalcat controlul judiciar, pentru ca IPJ Prahova a invocat faptul ca fostul deputat nu a raspuns la telefon, fara a fi facuta o citare legala, "fata in fata”, conform News.ro.

Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie a luat in discutie contestatia formulata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) Ploiesti la decizia din 16 decembrie a instantei supreme de a i se ridica lui Sebastian Ghita interdictia de parasire a tarii, una dintre obligatiile din cadrul controlului judiciar pe cautiune, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.

Procurorul DNA Ploiesti prezent la sedinta de judecata a aratat in fata instantei ca Sebastian Ghita a incalcat masurile dispuse de judecatorul de fond in decizia din 16 decembrie. Magistratul a aratat ca Ghita a fost citat sa se prezinte in fata organelor judiciare, dar acesta nu a venit, iar avocatii fostului deputat nu au putut sa dea date despre el. Procurorul le-a cerut celor cinci judecatori din complet inlocuirea controlului judiciar cu arestarea preventiva, pentru ca „a dat dovada de rea-credinta si a sfidat organele judiciare”, existand suspiciunea ca a parasit tara.

Magistratul a mai solicitat instantei ca, daca va considera neintemeiata cererea de arestare preventiva, sa admita contestatia si sa mentina interdictia de a parasi tara din cadrul controlului judiciar. Acesta a sustinut ca, in luarea deciziei, ar trebui sa se ia in considerare conduita procesuala a lui Sebastian Ghita din 19 decembrie, cand acesta nu a mai dat curs cererilor organelor judiciare de a se prezenta cand a fost citat.

Procurorul DNA a depus la instanta o adresa oficiala de la Politia Judeteana Prahova, din 22 decembrie, un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne si articole din presa legate de o eventuala disparitie a lui Ghita si posibilitatea ca acesta sa fi fugit din tara.

Fostul deputat este cautat din 21 decembrie, dupa ce a fost chemat la DNA Ploiesti, in dosarul de coruptie privind vizita din 2012 a fostului premier britanic Tony Blair in Romania, si nu s-a prezentat, ulterior pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.

Sebastian Ghita este reprezentat de trei avocati, care au spus ca au incercat sa ia legatura cu el, dar nu au reusit si au imputernicire avocatiala semnata de fratele acestuia.

„Am incercat sa iau legatura si nu am reusit. Aveam un numar al fratelui sau si l-am rugat sa ne semneze imputernicirea avocatiala. Nici el nu a reusit sa ne dea date despre Sebastian Ghita”, a spus, in fata instantei, unul dintre avocatii fostului deputat. Acesta a afirmat ca probele si inscrisurile DNA care se refera la o eventuala incalcare a controlului judiciar nu sunt relevante. Avocatii lui Sebastian Ghita au cerut respingerea contestatiei DNA si mentinerea deciziei de ridicare a interdictiei de a parasi tara.

Aparatorii lui Sebastian Ghita au spus ca acesta a fost citat la DNA Ploiesti in dosarul de coruptie privind vizita din 2012 a fostului premier britanic Tony Blair in Romania, dar nu avea nicio masura preventiva in acel dosar. Avocatii au mai spus ca IPJ Prahova a invocat faptul ca Ghita a fost sunat si nu a raspuns la telefon, dar fara a fi facuta o citare legala, „fata in fata” cu acesta.

„Nici eu nu am reusit sa iau legatura telefonic cu Sebastian Ghita. El a fost citat la usa instantei, dar nu exista nicio dovada ca el a luat la cunostinta despre derularea procesului de astazi. Pentru aceste considerente, va rog sa respingeti cererea de inlocuire a controlului judiciar cu arestare preventiva. De asemenea, va rog sa mentineti decizia instantei de fond de ridicare a interdictiei de parasire a tarii”, a mai spus avocatul. El a precizat ca in celelalte dosare in care Sebastian Ghita este judecat sau cercetat, acesta nu are control judiciar, aratand ca si DNA Prahova i-a dat voie sa paraseasca tara pentru perioade scurte de timp.

Procurorul DNA Ploiesti a spus ca motivul ca nu ar fi incalcat controlul judiciar pentru ca are cautiune nu este intemeiat, intrucat Sebastian Ghita are ceasuri de 900.000 de euro si conturi in Elvetia. Mai mult, magistratul a spus ca multitudinea acuzatiilor care ii sunt aduse lui Ghita creste si riscul de a se sustrage de la cercetare si judecare.

Cei cinci judecatori din complet au ramas in pronuntare, urmand sa decida daca Sebastian Ghita ramane sub control judiciar, dar fara interdictie de parasire a tarii sau daca va fi arestat preventiv.

Sebastian Ghita va pierde cautiunea de 60 milioane de lei daca instanta suprema va decide arestarea sa, ca urmare a incalcarii obligatiilor controlului judiciar. Conform Codului de procedura penala, instanta de judecata dispune prin hotarare confiscarea cautiunii, daca masura controlului judiciar pe cautiune a fost inlocuita cu masura arestului la domiciliu sau a arestarii preventive.

In dosarul in care Sebastian Ghita, fostii sefi ai Parchetului Curtii de Apel Ploiesti Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, fostul sef al IPJ Prahova Viorel Dosaru si fostul sef al Directiei Generale Anticoruptie Prahova Constantin Ispas sunt judecati pentru fapte de coruptie, un complet de trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis, in 16 decembrie, cererea fostului deputat de ridicare a interdictiei de parasire a tarii "fara incuviintarea organului competent”, aceasta fiind una dintre obligatiile din cadrul controlului judiciar. Decizia nu este definitiva si a fost contestata de procurorii DNA Ploiesti la Completul de cinci judecatori al ICCJ.

Sebastian Ghita nu poate pleca din tara fara acceptul procurorilor pentru ca decizia, pana la judecarea contestatiei, nu este definitiva. Politistii l-au cautat pe Sebastian Ghita la locuinta sa din Ploiesti, dar si in alte locuri pe care acesta le frecventa, insa nu l-au gasit, iar in 22 decembrie au anuntat Inalta Curte de Casatie si Justitie ca fostul deputat a incalcat termenii controlului judiciar pe cautiune.

De asemenea, politistii au informat DNA Ploiesti ca Sebastian Ghita nu a fost gasit dupa ce pe numele lui a fost emis mandatul de aducere. Potrivit unor surse din Politia Prahova, Sebastian Ghita s-a prezentat ultima data pe 19 decembrie la sediul IPJ Prahova pentru a semna, conform procedurilor, in cadrul controlului judiciar.

Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale. Unul dintre acestea in care, alaturi de Ghita, sunt acuzati si fostii sefi ai Parchetului Curtii de Apel Ploiesti Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si fostul sef al Directiei Generale Anticoruptie Prahova Constantin Ispas se afla pe rolul instantei supreme.

In acest dosar, Sebastian Ghita este acuzat de dare de mita, cumparare de influenta, santaj, spalare de bani, folosirea de informatii nepublice sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, precum si pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere. In aprilie 2016, procurorii DNA Ploiesti au admis cererea lui Sebastian Ghita de constituire a cautiunii in limita sumei de 59.417.133 lei, dupa ce acesta a depus garantii reale imobiliare si mobiliare asupra mai multor bunuri imobile, bunuri mobile reprezentand echipamente ce apartin unei societati comerciale si opere de arta, toate in valoare de 86.652.513,50 lei.

In cel de-al doilea dosar, aflat tot pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Sebastian Ghita este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu. Ghita este acuzat ca i-a dat lui Badescu o casa pentru a primi finantare de la bugetul local pentru asociatia Basket Club Asesoft.

De asemenea, Sebastian Ghita este urmarit penal in alte doua dosare de coruptie, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012 si cel in care cumnatul fostului premier Ponta Iulian Hertanu este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in acesta din urma fiind cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma.

Sebastian Ghita a mai fost cercetat in dosarul ”Tracia - Asesoft”. La inceputul lunii martie, judecarea dosarului ”Tracia - Asesoft” in care Sebastian Ghita si alte opt persoane au fost acuzati de inselaciune in legatura cu tranzactii petroliere prin care au produs un prejudiciu de 200.000 de lei a incetat ca urmare a prescriptiei.

Sebastian Ghita a ramas fara imunitate dupa ce mandatul sau de deputat a incetat in decembrie, dupa alegerile parlamentare. Ghita a fost deputat intre 2012 si 2016. In acest an, el a candidat pentru un nou mandat de parlamentar din partea PRU, insa acest partid nu a trecut pragul electoral, astfel ca nu a intrat in Parlament.

Sursa foto: Agerpres