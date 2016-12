Comisia de cultura, convocata in sedinta la ora 15:00, a dat aviz negativ cererii de reexaminare formulate de presedintele Iohannis impotriva legii privind eliminarea a 102 taxe. Impotriva solicitarii sefului statului au votat senatorii PSD, ALDE si UDMR iar in favoare cei de la PNL, USR si PMP, conform News.ro.

De asemenea, comisia de buget a Senatului, convocata pentru ora 15:30, a dat raport de respingere a reexaminarii, si a trimis in plenul Senatului legea exact in forma adoptata initial de Parlament. Majoritatea PSD, ALDE, UDMR s-a impus si aici, inregistrandu-se sapte voturi impotriva cererii formulate de presedintele Iohannis. Doar senatorul PNL, Florin Catu a votat in favoarea cererii de reexaminare, in vreme ce reprezentanta USR, Ramona Nicoleta Dinu, a votat alaturi de PSD, ALDE si UDMR.

Reexaminarea va fi dezbatuta la ora 16:00 de catre plenul Senatului, urmand sa fie supusa apoi votului final. Senatul este prima camera sesizata in acest caz, decizia finala apartinand Camerei Deputatilor care este decizionala.

Presedintele Klaus Iohannis avertizeaza, in cererea de reexaminare trimisa vineri Parlamentului pe tema Legii privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, asupra riscurilor cu care s-ar putea confrunta serviciile publice de presa in cazul anularii taxei radio-tv, explicand ca reexaminarea se impune in pofida deciziei de constitutionalitate a CCR.

Klaus Iohannis argumenteaza, in cererea de reexaminare, ca desi exista o decizie a CCR de constitutionalitate a legii, reexaminarea trimisa de el se refera la politicile fiscal-bugetare ale statului, precum si "concretizarea acestora", care sunt atribute ale Parlamentului, astfel incat se impune o reanalizare a acesteia de catre Legislativ "sub aspectul efectelor resimtite de cetaten". Presedintele subliniaza ca eliminarea taxelor si simplificarea procedurilor in raporturile dintre cetateni si autoritati sunt deziderate ale societatii, dar realizarea lor implica si adoptarea unor "masuri legislative coerente, eficiente, predictibile si, in acelasi timp, responsabile".

Sursa foto: Shutterstock