Proprietarii de cladiri din Timisoara, in special cei ai cladirilor istorice, vor fi amendati si vor plati impozite mai mari chiar si cu 500%, daca nu vor reabilita fatadele imobilelor. Primarul Nicolae Robu a spus ca ”nimeni nu are voie sa aduca prejudicii de imagine orasului” si ca proprietarii vor fi ”uscati in amenzi si in supraimpozitari”. Aceasta solutie ar putea fi adoptata de mai multe administratii din Romania, in orase in care procesul de reabilitare se blocheaza la proprietarui.

Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), a declarat, intr-o conferinta de presa, ca incepand cu 1 ianuarie va intra in vigoare supraimpozitarea proprietarilor de cladiri din oras, in special cele istorice, care nu repara fatadele imobilelor, conform News.ro.

Robu a precizat ca proprietarii de cladiri vor primi si amenzi, daca nu isi ingrijesc imobilele, iar sanctiunile vor trebui achitate chiar daca proprietarul va vinde locuinta. Astfel, proprietarii vor trebui sa plateasca impozite de cinci ori mai mari pentru un imobil neingrijit si vor fi obligati sa o renoveze, in acest sens existand o hotarare de Consiliu Local votata in anul 2015 si care a fost numita de primar ”taxa de paragina”.

”Ii vom usca in amenzi si in supraimpozitari. Sa fie clar, vom fi intoleranti, vom aplica mereu amenzile la maximum si supraimpozitarea la maximum pentru toti proprietarii care nu isi ingrijesc, care nu isi reabiliteaza cladirile, in primul rand in aceasta zona de maxima vizibilitate a orasului nostru. Nimeni nu are voie sa aduca prejudicii de imagine orasului nostru”, a spus primarul. Nicolae Robu le-a atras atentia timisorenilor ca ar putea ramane fara apartamente in cazul in care nu se vor conforma.

”Se va ajunge la executare silita. Conditiile sunt favorabile acum administratiei publice locale si sper sa inteleaga toti proprietarii lucrul acesta. Se va ajunge direct la executare silita vizavi de cei care cumuleaza sume, fie ca supraimpozitare, fie ca amenzi si nu le platesc. Si atunci nu e pacat sa se ajunga la asa ceva? Pe de alta parte, cei care sunt amendati, oricum raman cu obligatia de a-si reabilita cladirile. De ce sa plateasca in plus si o amenda? Noi nu avem nevoie sa facem venituri la bugetul local din amenzi. Mi-ar placea sa nu fie cazul sa dam amenzi, ca sa fiu corect inteles, insa sunt intransigent. Dispozitiile sunt ca amenzile sa se aplice la nivelul maxim si le-am dat personal in acest sens, pentru ca tin prea mult la Timisoara ca sa fiu ingaduitor si acum, dupa cinci ani cu cei care nu au receptionat toate mesajele mele in termeni amiabili”, a mai declarat primarul Timisoarei.

Robu a mai spus ca in Timisoara sunt multe cladiri vechi, cu tencuiala care se desprinde de pe fatade, el dand ca exemplu un episod cand a fost la un pas sa fie ranit de o bucata de tencuiala. ”Sunt cladiri care prezinta chiar pericol public. Pai acei proprietari sunt chiar inconstienti? Ei nu isi dau seama ca pot ajunge sa faca puscarie, daca cineva ajunge sa ii fie afectata integritatea corporala? Doamne fereste, poate sa isi piarda viata cineva, daca de pe unele cladiri cad bucati mari de tencuiala. Intr-o zi eram in centrul istoric, mergeam spre masina si la un moment dat a cazut o bucata de mortar, nu foarte mare, e adevarat, a cazut chiar in fata mea la doi metri. Nu cred ca e nevoie ca sa fie victime omenesti ca sa poata intelege si acesti proprietari ca nu sunt chiar fistecine”, a spus Nicolae Robu. El a mai afirmat ca, daca proprietarii de cladiri din centrul istoric al Timisoarei nu vor putea suporta financiar cheltuielile pentru reparatii ale locuintelor, atunci sa le vanda.

”Nu oricine are proprietati in aceasta zona si valoarea acestor proprietati a crescut foarte mult dupa transformarea centrului nostru istoric. Drept urmare sunt diverse posibilitati la indemana proprietarilor, daca nu au lichiditati, daca nu se pot imprumuta sa isi reabiliteze cladirile, atunci pot sa vanda altora care au, ca nu cred ca e o rusine sa traiesti in alta parte decat in centrul istoric din Timisoara. Eu stau bine-mersi in cartierul Soarelui, mai la periferie, si ma simt foarte bine acolo, intr-un bloc din perioada comunista si nu am nicio problema si ca mine majoritatea populatiei Timisoarei”, a spus Robu.

Primarul a adaugat ca a dat dispozitii ca toate cladirile care apartin Primariei Timisoara sa intre in reparatii cat mai curand posibil. Inca din anul 2015, consilierii locali din Timisoara au votat o hotarare care va intra in vigoare in 1 ianuarie 2017, prin care proprietarii de cladiri si terenuri lasate in paragina sa fie amendati si supraimpozitati.

Astfel, a fost stabilit un sistem de calcul pe baza de punctaje, in care au fost incluse cladirile si terenurile lasate in paragina. Persoanele care nu-si intretin proprietatile risca sa plateasca un impozit de cinci ori mai mare. Daca un teren ramane necuratat timp de doi ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500% incepand cu al treilea an.

La cladiri insa exista o diferentiere de impozitare in functie de o grila de evaluare a starii imobilelor. O comisie special instituita, de la Primarie, va evalua fiecare cladire si ii va acorda un punctaj. Vor fi calculate degradarile la invelitoare, cornise, stresini, jgheaburi, burlane si elemente de tinichigerie, iar la fatade - tencuiala, zugraveala, tamplaria, elementele decorative, la sarpanta, pereti. Inspectorii Primariei vor face referire la degradari minore, degradari medii si degradari majore, iar in functie de acestea se va aplica o supraimpozitare de 300%, de 400% sau cel mult 500%. Reprezentantii Primariei Timisoara au precizat ca se va emite cate o hotarare de Consiliu Local pentru fiecare cladire care va intra in grila de supraimpozitare.

