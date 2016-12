Camera Deputatilor este for decizional la acest proiect. Inaintea votului, deputatul PNL Raluca Turcan a afirmat ca, in cazul in care legea privind eliminarea celor 102 taxe nefiscale va fi adoptata, viitorul Radioului si Televiziunii Publice va fi unul incert, conform News.ro.

“Aceasta lege a generat la finalul sesiunii trecute ample discutii. Eu cred ca acea patima din ajunul campaniei trebuie lasata la o parte si sa ne concentram pe viitor. Din nefericire, formula care a rezultat din Comisia de buget-finante lasa un gust amar si o pata neagra pe destinul a doua institutii fundamentale pentru democratia din Romania: Radioul public si Televiziunea publica. Solicitarea de reexaminare a presedintelui Romaniei viza renuntarea la eliminarea taxei radio tv pentru ca aceasta eliminare a fost facuta fara o ampla dezbatere in Parlamentul Romaniei, cu reprexentantii celor doua institutii, cu specialistii in domeniu pentru a gasi cea mai buna formula astfel incat aceste doua institutii sa functioneze cu adevarat, sa serveasca interesul public si sa-si respecte misiunea constitutionala pe care o au. Nu s-a intamplat lucrul acesta si la gramada am ajuns ca doua institutii atat de importate sa aiba parte de un viitor incert. Nu se stie ce se va intampla cu statutul angajatilor, se muta sursa de finantare de la beneficiarii acestor doua institutii la bugetul de stat si riscam sa transformam aceste doua institutii in simple anexe ale finantatorului, adica ale Guvernului”, a afirmat Raluca Turcan, in cadrul dezbaterilor din plen.

Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat, la randul sau, ca Parlamentul nu poate lasa in nesiguranta Radioul si Televiziunea Publica prin eliminarea taxei radio-tv.

“Din cele 103 taxe propuse pentru eliminare nu avem nicio obiectie pentru 100 de taxe, dar sunt doua taxe despre care ar trebui sa discutam foarte serios, e vorba despre taxa despre bugetarea celor doua institutii publice, Radioul si Televiziunea. Eu cred ca in acest moment, Parlamentul Romaniei nu poate lasa in nesiguranta cele doua institutii eliminand prin aceasta lege taxa radio-tv si nelasand nimic in locul acestor doua taxe. Se schimba filosofia de bugetare a celor doua institutii (...)”, a afirmat Kelemen Hunor. Deputatul UDMR a sustinut ca proiectul de lege trebuia trimis si la Comisia de Cultura pentru raport.

“Ar trebui sa ne gandim foarte serios sa scoatem din acest pachet cele doua taxe. Daca vrem sa redam Parlamentului greutatea in ceea ce priveste legiferarea si controlul, atunci eu cred ca acest proiect de lege ar fi trebuit trimis si la Comisia de Cultura. Ar trebui sa ne gandim sa trimitem inapoi. Vom solicita si retrimiterea in Comisia de specialitate, in Comisia de Cultura”, a subliniat Kelemen Hunor.

Propunerea UDMR de retrimitere a proiectului de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale la comisia de specialitate a fost respinsa cu 87 de voturi “pentru” si 132 “impotriva”. Deputatul PSD Lia Olguta Vasilescu a declarat, de la tribuna plenului, ca “se plateste o taxa care duce la aberatii”.

“Mai precis, daca sunteti cultivator de rosii si aveti o sera, vreau sa va spun ca platiti taxa radio-tv daca nu se uita plantele la televizor. De asemenea, daca aveti un cavou la cimitir pentru cineva din familie si acolo este tras un fir de electricitate, platiti taxa radio-tv, desi nu se uita mortul la televizor. Din pacate, aberatiile acestea, de 12 ani, sunt tot necorectate. Atunci cand se vine cu o initiativa ca sa se elimine aceasta taxa aberanta, ajungem iar la discutii de acum 12 ani nerezolvate”, a precizat Lia Olguta Vasilescu. Deputatul PMP Robert Turcescu a precizat ca „refacerea stratului de credibilitate pentru foarte multe dintre mijloacele de informare in masa din Romania ar trebui sa plece de la Societatea Romana de Radio si Societatea Romana de Televiziune”.

„Ele sunt singurele care in acest moment ar putea reface prestigiul profesional al acestei bresle. (...) TVR a obtinut venituri de aproape 1 miliard de euro in ultimii 13 ani, ce s-a intamplat cu acesti bani, unde s-au dus, mai ales ca reprezinta mai mult de jumatate din veniturile incasate de TVR in aceasta perioada? Atunci cand discutam despre TVR dincolo de a avea sau a nu avea taxa radio-tv colectata in felul in care s-a intamplat pana acum sau direct alocata de la Guvern cred ca ar trebui sa ne gandim la constituirea unei comisii, grup de lucru care sa analizeze si de pe aceste paliere felul in care se cheltuie banii publici intr-un astfel de sistem. Dati-mi voie sa bat obrazul comisiilor de specialitate care au analizat activitatea TVR inclusiv din punct de vedere financiar pentru felul absolut superficial in care multi dintre ei s-au uitat asupra rapoartelor de activitate, mai ales a celor de natura financiara”, a completat Robert Turcescu.

Deputatul Miron Ignat, de la minoritatile nationale, a precizat ca „eliminarea acestor taxe este in avantajul populatiei Romaniei”. De asemenea, deputatul ALDE Remus Borza a anuntat ca „ALDE va vota impotriva solicitarii presedintelui Romaniei de reexaminare a acestei legi cate vreme Legislativul s-a mai pronuntat pe aceasta chestiune, CCR s-a pronuntat pe exceptia de neconstitutionalitate”.

Comisia de buget-finante a dat, miercuri, un raport de respingere a cererii presedintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, acesta urmand sa intre la votul final in plenul Camerei Deputatilor.

Decizia a fost luata cu 13 voturi in favoarea respingerii, 9 impotriva si o abtinere.

Comisia a adoptat raportul de respingere a cererii de reexaminare cu amendamentul intrarii in vigoare a legii la data de 1 a primei luni de la publicarea in Monitorul Oficial, amendamentul fiind formulat de presedintele Comisiei de buget, deputatul PSD Viorel Stefan.

Sursa foto: Shutterstock/Evlakhov Valeriy