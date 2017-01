Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat marti, referitor la legea care interzice fumatul in spatiile publice, ca aceasta chestiune nu a fost abordata in programul de guvernare, dar legea trebuie sa ramana asa, chiar daca si el este fumator.

“Trebuie sa recunosc ca in programul de guvernare nu am abordat acest subiect, dar ma inclin in fata lui Florin (Florian Dorel Bodog, ministrul Sanatatii - n.r.) si o sa merg pe mana lui. Chiar daca sunt fumator, totusi legea trebuie sa ramana asa. Chiar daca va suparati voi, fumatorii, asa trebuie sa ramana legea”, a precizat Liviu Dragnea, intrebat despre legea care interzice fumatul in spatiile publice, conform News.ro.

Premierul desemnat, Sorin Grindeanu, a fost surprins fumand in biroul Camerei Deputatilor, potrivit unor imagini difuzate, marti, de postul Realitatea TV. Conform Legii antifumat, fumatul in spatiile publice inchise este interzis, iar contravenientii pot fi sanctionati cu amenda intre 100 si 500 de lei.

Sursa foto: Agerpres