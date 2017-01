Comisia juridica a Camerei Deputatilor a aprobat, joi, proiectul de lege pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante in timpul vacantei parlamentare, acesta urmand sa fie trimis in plenul Camerei pentru dezbatere si vot final.

Proiectul de lege a primit un raport favorabil, doar cinci deputati votand impotriva. Anterior, proiectul a fost adoptat de Senat, Camera Deputatilor fiind forul decizional, conform News.ro.

Proiectul a fost adoptat, miercuri seara, in prima sedinta a Guvernului Grindeanu. In domeniul finantelor publice, Guvernul vrea sa emita ordonante pentru reglementarea unor masuri financiare si fiscal-bugetare, precum si de modificare si completare a unor acte normative in domeniu; masuri privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici; modificarea si completarea Codului fiscal si a Codului de procedura fiscala; masuri pentru imbunatatirea mediului de afaceri; reglemantari privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul la conturile de plati cu servicii de baza.

Potrivit proiectului, Guvernul va emite ordonante si pentru organizarea si functionarea institutiilor publice din cadrul administratiei publice centrale, pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniu, masuri privind programul national de dezvoltare locala si masuri pentru reglementarea unor programe guvernamentale - constructii, urbanism, educatie, infrastructura, social. Urmeaza sa mai fie modificata Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si sa fie adoptate masuri privind comisiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

In domeniul sanatatii si protectiei sociale, sunt avute in vedere si masuri privind asigurarea accesului populatiei la medicamente si la serviciile de urgenta, masuri privind cresterea calitatii vietii pensionarilor, reorganizarea activitatii de plata a beneficiilor de sistenta sociala si a activitatii de inspectie sociala, masuri privind sprijinirea insotitorilor persoanelor cu handicap, masuri privind salarizarea in domeniile cultura, sanatate, educatie si administratie publica locala, precum si modificarea unor acte normative.

Proiectul prevede, de asemenea, reglementarea unor masuri pentru stimularea absorbtiei instrumentelor structurale in exercitiul financiar 2007-2013 si pentru implementarea fondurilor europene structurale si de investitii 2014-2020. Vor fi adoptate ordonante pentru reglementarea unor masuri pentru invatamantul preuniversitar, in domeniul cercetarii stiintifice si invatamantului superior si privind asigurarea calitatii in invatamantul superior si pentru stimularea si incurajarea studentilor.

Mai sunt prevazute masuri de incurajare si sustinere pentru agricultura si reglementarea unor programe pentru sustinerea produselor deficitare in domeniul legumiculturii si al cresterii animalelor. In Turism, Guvernul vrea sa infiinteze Organizatiile de Management al Destinatiilor si sa modifice Ordonanta Guvernului 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.

Guvernul va mai lua masuri pentru promovarea exporturilor, pentru ecologizarea siturilor contaminate si pentru facilitarea accesului la comunicatii electronice. Potrivit proiectului, vor fi prorogate sau modificate unele termene prevazute in acte normative cu putere de lege.

Sursa foto: Ene | Dreamstime.com