Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, vineri, ca inregistrarile prezentate de postul de televiziune al fostul deputat Sebastian Ghita sunt prezentate intr-o maniera “destul de tendentioase”, intr-o anumita forma, sugerand procurorilor ceea ce ar trebui sa faca. Lazar a precizat ca urmeaza sa fie audiate mai multe persoane in dosarul deschis in urma autosesizarii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

“Pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica exista un dosar care a fost inregistrat in urma cu doua zile, in care se fac investigatii in legatura cu afirmatiile care au aparut in spatiul public, cu inregistrarile care au alertat intr-un fel opinia publica si care cred ca sunt prezentate intr-o maniera destul de tendentioasa, dupa cum am remarcat. Ele sunt prezentate intr-o anume forma la televizor, sugerandu-ne noua deja ceea ce ar trebui sa facem”, a spus procurorul general al Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ), dupa prima sedinta a noului Consiliu Superior al Magistraturii, conform News.ro.

Augustin Lazar a precizat ca cercetarile in dosarul deschis de PICCJ trebuie sa fie obiective, iar in acesta vor fi audiate mai multe persoane si vor fi ridicate inregistrarile.

“Trebuie sa fie audiate persoanele invocate in cazul acesta, trebuie ridicate acele inregistrari, documentele despre care se vehiculeaza si in continuare se va vedea. Nu doresc sa spun numele persoanelor care vor fi audiate fiindca acolo exista un procuror care conduce acesta ancheta si nu se cuvine sa-i dam noi indicatii public ce are de facut in dosar”, a mai spus procurorul general.

Surse judiciare au declarat anterior, pentru News.ro, ca toate inregistrarile lui Sebastian Ghita prezentate la televiziunea pe care fostul deputat o controleaza vor fi depuse la dosarul de la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) a deschis, miercuri, dosar penal dupa inregistrarea audio prezentata de Sebastian Ghita in care Traian Basescu vorbeste despre informatii pe care le primea din dosare aflate in curs de solutionare.

Procurorii PICCJ s-au autosesizat in acest caz, dupa informatiile publicate in mass-media privind posibile imixtiuni in actul de justitie, in urma inregistrarii care a fost facuta publica de fostul deputat Sebastian Ghita si in care este redat un dialog intre fostul presedinte Traian Basescu si o alta persoana cu care discuta despre informatii pe care le-ar fi primit legat de dosare aflate in curs de solutionare.

“In cursul zilei de astazi, 4 ianuarie 2016, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a informatiilor facute publice prin materialul difuzat pe data de 3 ianaurie 2017 pe postul Romania TV. In aceasta inregistrare, Traian Basescu relata despre informatiile pe care le primea in legatura cu cauze judiciare aflate in curs de solutionare”, potrivit Ministerului Public.

Fostul deputat Sebastian Ghita, care de la disparitia sa in urma cu peste doua saptamani a avut cinci aparitii la postul de televiziune pe care il controleaza, a prezentat, marti seara, o inregistrare audio in care Traian Basescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocand si numele judecatoarei Camelia Bogdan, dar si pe cele ale procurorului sef al DNA Codruta Kovesi si pe al prim-adjunctului SRI Florian Coldea.

Intr-o inregistrare anterioara, Ghita afirmase ca Traian Basescu i-a spus ca are inregistrari cu "felul in care a fost planuita inchiderea lui Voiculescu".

Fostul presedinte Traian Basescu a scris pe pagina sa de Facebook ca recunoaste inregistrarile facute publice de Sebastian Ghita, precizand ca sunt din ”discutii private” din ultimele luni ale anului 2016, dar ca acestea au fost editate ”ceea ce este de natura a crea unele confunzii”.

Omul de afaceri a mai sustinut ca dosarul Realitatea Media a fost "masluit" si ca Laura Codruta Kovesi l-a contactat "pentru a distruge Realitatea TV, dorind sa foloseasca acest post de televiziune pentru sistem".

Fostul deputat a spus intr-o alta inregistrare ca Nicolae Popa, condamnat in lipsa la 15 ani de inchisoare in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii si care a plecat din tara in 2000, a fost adus in Romania din Indonezia pe banii unei firme din Ploiesti, care a platit 200.000 de euro, "la cererea Laurei Codruta Kovesi si a statului roman".

Intr-un alt material difuzat la Romania TV, Ghita a vorbit despre legaturile sale cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, pe care a sustinut ca a cunoscut-o in sediile SRI si a intrebat-o daca isi mai aduce aminte de o petrecere restransa dintr-o vila din Sinaia, la care aceasta era impreuna cu el si cu Vasile Dincu. Ghita a adus mai multe documente, sustinand ca sunt e-mailuri care ar incrimina-o pe Kovesi.

Ultima inregistrare a lui Sebastian Ghita a fost difuzata joi seara, de Romania TV, acesta spunand ca fostul premier Victor Ponta ar fi fost santajat de catre generalul SRI Florian Coldea pentru a o propune pe Laura Codruta Kovesi la conducerea DNA, amenintandu-l ca ii va anula vizita in SUA in apropierea alegerilor prezidentiale, "iar asta il va distruge".

Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, joi, emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pentru Sebastian Ghita, inlocuind controlul judiciar pe cautiune, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.

Sebastian Ghita a fost dat joi in urmarire nationala, iar vineri procurorii DNA au cerut instantei supreme sa emita pe numele fostului deputat un mandat de european de arestare si sa fie dat in urmarire internationala, dupa ce Politia Judeteana Prahova a anuntat ca acesta nu a fost gasit in tara.

