Povestea PeliFilip a inceput in 2008, moment in care putina lume ar fi pariat ca nelinistea ce plutea in pietele internationale se va transforma intr-o criza profunda ce va afecta sever si Romania. Am aflat la un pranz alaturi de Cristina Filip cum a reusit casa de avocatura sa creasca, intr-o perioada in care majoritatea companiilor faceau scale-back din cauza crizei, de la o echipa cu 13 avocati, la un business cu 90 de angajati si un nume ce nu lipseste din nicio tranzactie importanta de real estate.

Cristina Filip, managing partner-ul PeliFilip, recunoaste ca, desi marcata de mari provocari, perioada de inceput avea o oarecare simplitate. Cei cinci parteneri fondatori - Alexandru Birsan, Ioan Dumitrascu, Carmen Peli, Francisc Peli si Cristina Filip – porneau cu un stil de conducere “cooperativ si colectiv”, cu recunoasterea unui lider care era “primus inter pares” si cu eficienta specifica unei afaceri la inceput de drum, pentru ca luau decizii asupra carora nu zaboveau mai mult de 5 minute.

“Eram o echipa de 13 avocati si la inceput nu au fost mai mult de 20 de clienti. Nu poti sa propui mai mult decat poti face, insa toti acesti clienti sunt cu noi si astazi”, spune, cu mandrie, managerul PeliFilip.

Fondatorii PeliFilip se desprinsesera din doua case de avocatura cu prestigiu pe piata locala, unde se aflau in faze avansate ale carierei, dar fiecare credea cu tarie ca piata romaneasca aflata in boom in 2008 permitea cu usurinta o alternativa. De asemenea, fiecare avocat fondator punea la bataie un brand personal puternic, care era la inceput mai mare decat brand-ul firmei.

Veneam toti din 2 firme cu super nume in Romania (Linklaters si NNDKP) si niciodata pana atunci nu ne mai spusese cineva <<Eu va stiu, am lucrat cu voi ieri la o tranzactie, insa acum trebuie sa mai stati putin, sa demonstrati, ca sa intrati pe lista noastra>>

Filip recunoaste ca aceasta a fost cea mai mare provocare la inceput de drum, dar acest lucru nu a facut decat sa ii ambitioneze si mai mult si sa transforme dezavantajul in avantaj.

Desi corporatiile, alaturi de care muncisera cot la cot deunazi, le spuneau ca inca nu au un brand solid si nu aveau incredere sa le incredinteze proiecte mari, tinerii fondatori ai PeliFilip au castigat mai mult din zonele in care impartaseau aceeasi cultura, cea antreprenoriala, intrucat “pentru ei conta omul, nu neaparat numele”.

Am avut intentia sa facem lucrurile care ne placeau si cum le vedeam noi. Nu ne-am acordat optiunea de a ne intoarce de unde am plecat si de a renunta la proiectul antreprenorial.

PeliFilip: de la o firma cu doar 13 avocati, la un nume cu greutate in piata

In prezent, PeliFilip a ajuns la 9 parteneri, iar firma are aproape 90 de angajati, dintre care peste 60 sunt avocati. Ca in filmele americane, casa de avocatura face deal-uri de la etajul 15 al celui mai inalt turn de birouri din Bucuresti, Sky Tower, din zona Floreasca – Barbu Vacarescu. Mai mult, PeliFilip este foarte aproape sa ocupe in intregime si un al doilea etaj in cladirea de birouri.

De altfel, nevoia de a creste echipa a venit destul de repede dupa debutul proiectului, iar trigger-ul primului val de crestere a fost Craciunul anului 2008, cand echipa PeliFilip a petrecut sarbatorile pregatind depunerea unui arbitraj, in cazul unui mare conflict de joint venture.

“Cand ne-am infiintat, ne gandeam ca vom face consultanta, intrucat cei 5 fondatori si ceilalti membri ai echipei eram pasionati de tranzactii, ne placea sa construim. Cu totii vroiam sa facem tranzactii, iar Romania bubuia de tranzactii. Totusi, ne-am dat seama ca piata avea nevoie si de litigii. Eu mai facusem arbitraj, un alt partener mai facuse, iar alti doi colegi aveau un profil mixt de litigii si consultanta. Dar pentru a face lucrurile la nivelul la care faceam consultanta, nu era suficient”, isi aminteste managerul PeliFilip

Asa a aparut nevoia de a completa capabilitatile echipei cu alti doi avocati. Intamplarea face ca in 2009, an in care deja criza nu mai era o necunoscuta, PeliFilip sa creasca echipa cu 5 oameni - o crestere de 25% - pentru ca intalnise o echipa de avocati foarte legata, care a acceptat provocarea doar impreuna.

Pe parcursul anilor echipa a mai crescut, formandu-se o stare de flux care a impins firma si mai departe si a dat curaj partenerilor sa faca si mai multe lucruri.

Cristina Filip precizeaza ca, de la 50 de angajati in sus, lucrurile se complica pentru o casa de avocatura, pentru ca este nevoie de o mai mare organizare si coordonare. De altfel, cresterea echipei este si motivul pentru care partenerii au decis, natural si fara un proces de vot, “sa reporneasca in 2016 cu un suflu nou”.

Din martie 2016, Cristina Filip este noul managing partner al PeliFilip, in timp ce Francisc Peli va prelua atributiile de business development in cadrul firmei.

“Toti acesti ani care s-au scurs au fost o sarcina dificila si pentru Francisc. Am ajuns la concluzia ca putem reporni cu un suflu nou si sa ne reasezam, astfel incat pe fiecare rol al nostru sa fim la “our best”, cu energie, dorinta si inspiratie”, subliniaza Filip.

Cristina Filip ramane in continuare working partner, dar va face in mod firesc si un mic scale-back, selectandu-si gradul de implicare in unele proiecte si concentrandu-se mai mult pe activitatile de creatie si obtinere de informatii.

Conform noii structuri de organizare si conducere, departamentul de drept corporatist, fuziuni si achizitii va fi coordonat de Alexandru Birsan, departamentul de rezolvarea disputelor va fi coordonat de Catalin Alexandru, departamentul de drept imobiliar va fi coordonat de Oana Badarau, departamentul de drept bancar si financiar va fi coordonat de Carmen Peli, care va continua sa conduca si practica de dreptul concurentei, practica de energie va fi coordonata de Alina Stancu Birsan, iar departamentul de drept comercial va fi coordonat de Ioan Dumitrascu.

In urma aceleasi discutii, am aflat cum reuseste casa de avocatura sa atraga tineri in fiecare vara si cu ce motivatii pleaca proaspetii avocati in cariera.