Ancheta in dosarul "Black Cube” este aproape de final, a declarat, luni, procurorul-sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, precizand ca, din ce stie, fostul ofiter SRI Daniel Dragomir nu a dat niciodata o declaratie in aceasta cauza.

Intrebat, la intrarea in sedul Ministerului Justitiei, in ce stadiu este dosarul "Black Cube”, Horodniceanu a spus: "Este aproape de final ancheta”. Procurorul-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a mai spus, raspunzand unei intrebari, ca Daniel Dragomir nu a dat nicio declaratie in acest dosar, conform News.ro.

El a precizat ca, din cate stie el, Daniel Dragomir nu a nicio declaratie nici la instanta, cand s-a judecat inlocuirea arestarii preventive cu arestul la domiciliu. "Nu stiu, ar trebui verificat la instanta, eu stiu ca nu a dat nicio alta declaratie”, a mai spus Horodniceanu. In 29 decembrie 2016, fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, pus sub acuzare in dosarul “Black Cube”, a fost eliberat din arest preventive si plasat in arest la domiciliu, in urma unei decizii definitive a Curtii de Apel Bucuresti. Fostul ofiter SRI acuzat ca a pus la cale spionarea familiei sefei DNA Laura Codruta Kovesi nu are voie sa paraseasca domiciliul si sa comunice cu martorii, cu expertii sau cu ceilalti inculpati din dosar, potrivit deciziei Curtii de Apel Bucuresti.

Dragomir era arestat preventiv in doua dosare, "Black Cube" si in cel in care a fost acuzat ca ar fi cerut si primit peste 460.000 de euro de la Rami Ghaziri pentru a-i proteja afacerile. Odata cu decizia de condamnare in dosarul lui Ghaziri la un an cu suspendare, decizie luata pe 22 decembrie de Tribunalul Bucuresti, judecatorul Mihai Balanescu a dispus si "punerea de indata in libertate a inculpatului Dragomir Daniel, daca nu este arestat in alta cauza”.

Daniel Dragomir a stat in arest preventive din 14 septembrie pana in 29 decembrie 2016, in dosarul "Black Cube", in care este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la transfer neautorizat de date informatice, instigare la operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice, instigare la fals informatic, in forma continuata si instigare la violarea secretului corespondentei.

In dosarul “Black Cube” este cercetat de procurorii DIICOT si Yossi Barkshtein, angajat al firmei israeliene de investigatii. Pe numele lui Barkshtein a fost emis din 8 august un mandat de arestare preventiva in lipsa. Potrivit procurorilor DIICOT, Daniel Dragomir ar fi luat legatura cu un reprezentant al companiei israeliene Black Cube, caruia i-a spus ca vrea denigrarea unor persoane pe care le considera responsabile pentru trimiterea lui in judecata de catre DNA, cerand demararea operatiunii "Tornado”.

In cazul altor doi israelieni acuzati in dosarul “Black Cube” - Ron Weiner si David Geclowicz -, procurorii DIICOT au propus instantei condamnarea la trei ani de inchisoare cu suspendare, dupa ce si-au recunoscut vinovatia. Tribunalul Bucuresti a respins, in 29 noiembrie, acordul de recunoastere a vinovatiei pentru Ron Weiner, in dosarul „Black Cube”, a trimis cauza la procuror pentru continuarea urmaririi penale si a dispus ca acesta sa ramana sub control judiciar.

Un alt judecator de la Tribunalul Bucuresti a acceptat, in 16 noiembrie, acordul de recunoastere a vinovatiei pentru israelianul David Geclowicz si l-a condamnat la doi ani si opt luni de inchisoare cu suspendare, in acelasi dosar privind spionarea comunicatiilor si hartuirea familiei si a unor apropiati ai procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

Ron Weiner este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, transfer neautorizat de date informatice, alterarea integritatii datelor informatice, operatiuni ilegale cu dispozitive si programe informatice, iar David Geclowicz de complicitate la aceste infractiuni.

