"Scopul anchetei este verificarea conditiilor in care s-au realizat rectificarile bugetelor de stat, mijloacele anchetei, audierea tuturor persoanelor implicate, care pot furniza informatii si clarificari pe acasta tema", a afirmat deputatul PSD Marcel Ciolacu, conform News.ro.

Comisiile de buget-finante ale Camerei Deputatilor si Senatului vor face o ancheta asupra procedurii si veridicitatii datelor care au stat la baza celor doua rectificari bugetare pozitive ale Guvernului Ciolos, a anuntat, luni seara, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. “Maine vom avea un Birou Permanent reunit pentru a repartiza la Comisiile de buget-finante din Camera si Senat cele doua ordonante de rectificare bugetara din anul 2016, cea din august si cea din 23 noiembrie. Pentru ca pana astazi aceste ordonante nu fusesera repartizate la Comisiile de specialitate. O sa le cerem Comisiilor de specialitate buget-finante, inainte de a intocmi raportul, sa se constituite in comisii de ancheta si sa faca o ancheta asupra procedurii si asupra veridicitatii datelor care au stat la baza celor doua rectificari pozitive”, a precizat Liviu Dragnea.

Liderul PSD a prezentat cifre care ar demonstra ca exista o "gaura" la buget de 10 miliarde lei. Ministrul de Finante, Viorel Stefan, a declarat, marti, la Parlament, ca el nu a pronuntat cuvantul ”gaura” la buget, fiind doar “o proiectie nerealista, o supraestimare a veniturilor bugetare din ratiuni politicianiste”, iar Curtea de Conturi va trebui sa identifice “elementele de nelegalitate, de oportunitate, de comportament de bun gospodar” al Guvernului Ciolos.

Marcel Ciolacu a mai spus ca obiectul anchetei este adresarea urmatoarelor intrebari de catre comisiile reunite de buget: “Care este modul in care s-au constituit veniturile potentiale pentru a se putea efectua o rectificare pozitiva; care sunt institutiile statului care au facut previziuni asupra acestor venituri si care a fost nivelul propus al veniturilor de catre fiecare institutie in parte; cat au fost realizate veniturile totale ale bugetului general consolidat la data de 31.12.2016; cat au fost estimate veniturile totale ale bugetului general consolidat la momentul constructiei bugetului pentru anul 2016; cat au fost estimate veniturile totale ale bugetului general consolidat la 6 august prima rectificare”.

Printre intrebarile care vor mai fi adresate de parlamentarii din Comisiile de buget-finante se numara: “cat au fost realizate veniturile totale ale bugetului general consolidat la 30 iunie primul semestru; cat au fost estimate veniturile totale ale bugetului general consolidat la 23 noiembrie - cea de-a doua rectificare; cat au fost realizate veniturile totale ale bugetului general consolidat la 30 septembrie, dupa trei trimestre; cat au fost realizate veniturile totale ale bugetului general consolidat in luna decembrie 2016; care a fost media veniturilor totale ale bugetului general consolidat pe primele 11 luni ale anului; cat au fost mai mici veniturile totale ale bugetului general consolidat in decembrie 2016 fata de decembrie 2015”.

De asemenea, celor audiati in Comisiile de buget-finante li se vor mai adresa urmatoarele intrebari: “care sunt motivele pentru care nu au fost estimate corect veniturile totale ale bugetului total consolidat la prima si la a doua rectificare; cat este venitul nerealizat la 31.12 2016 din sume de la Uniunea Europeana 2017 - 2020 (exercitiul financiar European) comparativ cu veniturile din sumele de la UE pentru perioada 2014 – 2020 estimata la 23 noiembrie - data celei de-a doua rectificari, care sunt sumele ramase necheltuite atat din bugetul propriu, cat si din fondurile europene pe fiecare minister in parte; care sunt investitiile, programele care au fost bugetate dar nu au fost realizate pe fiecare minister in parte; care sunt motivele nerealizarii investitiilor, programelor de catre ministere (se va prezenta o situatie pentru fiecare investitie si program in parte; care este suma care a ramas necheltuita la sfarsitul anului 2016 la capitolul cheltuieli de personal". Secretarul Camerei Deputatilor a afirmat ca “cei doi presedinti ai Camerei Deputatilor si Senatului vor stabili saptamana viitoare cand va avea loc penul comun pentru votul necesar pentru inceperea acestei anchete de catre comisiile reunite".

