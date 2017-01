Completul de cinci judecatori al instantei supreme a decis definitiv, marti, arestarea preventiva a lui Sebastian Ghita, mandatul emis pe numele acestuia in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova, urmand sa fie pus in aplicare cand fostul deputat va fi gasit, acesta fiind disparut din 21 decembrie 2016, conform News.ro .

Avocatul lui Sebastian Ghita a prezentat instantei o imputernicire semnata de tatal fostului deputat, aratand ca nu mai are nicio informatie despre clientul sau din 16 decembrie. Aparatorul lui Sebastian Ghita a prezentat aceleasi argumente ca si la judecarea in fond a cererii de inlocuire a controlului judiciar pe cautiune cu arestarea preventiva in lipsa, aratand ca fostul deputat nu s-a prezentat la Politia Judeteana Prahova in zilele stabilite prin programul de supraveghere din cadrul controlului judiciar, dar aceasta nu inseamna ca se poate spune ca a fost rea-credinta.

Instanta a aratat ca reaua-credinta este prezumata in acest caz. Avocatul a mai spus ca nici familia lui Sebastian Ghita nu poate spune unde este acesta. Intrebat de judecatorii din complet daca familia lui Ghita a facut o sesizare privind disparitia acestuia, avocatul a spus ca un astfel de demers nu a fost facut.

De asemenea, avocatul a spus ca Sebastian Ghita apare la rubrica Persoane disparute de pe site-ul Politiei, dar, in opinia sa, s-a pus in executare o hotarare nedefinitiva, iar orice activitate de supraveghere tehnica ce a avut loc intre 5 si 10 ianuarie va fi lovita de nulitate. Procurorul DNA Ploiesti prezent la sedinta de judecata a cerut respingerea contestatiei avocatilor lui Ghita, aratand ca acesta nu a mai putut fi gasit din 21 decembrie. Magistrarul a sustinut ca este necesara arestarea preventiva a lui Ghita pentru inlaturarea unei stari de pericol pentru ordinea publica.

Dupa deliberari, instanta a respins contestatia avocatilor lui Ghita si a mentinut decizia din 5 ianuarie luata de un complet de trei judecatori, de inlocure a controlului judiciar pe cautiune cu arestarea preventiva in lipsa, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.

La scurt timp dupa ce ICCJ a decis arestarea preventiva in lipsa a fostului deputat, Sebastian Ghita a fost dat in urmarire nationala. Numele lui Sebastian Ghita si date despre acesta au fost introduse in aplicatia "Urmariti" a Politiei Romane, la care au acces toate structurile de politie din tara.

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, luni, ca Ministerul de Interne trebuie sa raspunda cum a reusit sa dispara Sebastian Ghita, ea precizand ca DNA dispusese, odata cu controlul judiciar si interdictia de a parasi tara, si ca Sebastian Ghita sa fie filat de catre Politia Romana.

Intrebata daca DNA avea indicii ca Sebastian Ghita urma sa fuga din tara, Kovesi a raspuns: "Noi ne-am luat masuri de precautie, din aceasta perspectiva nu aveam indicii concrete. Este o masura pe care procurorul de caz a dispus o pe baza informatiilor pe care le avea in dosar. Solicitarea pe care am facut-o pentru mandatul european de arestare intra in procedura obisnuita in astfel de situatii".

Sebastian Ghita este disparut din 21 decembrie. Fostul deputat a fost dat joi in urmarire nationala, iar vineri procurorii DNA au cerut instantei supreme sa emita pe numele fostului deputat un mandat de european de arestare si sa fie dat in urmarire internationala, dupa ce Politia Judeteana Prahova a anuntat ca acesta nu a fost gasit in tara.

De la disparitia sa, Romania TV, post de televiziune controlat de Sebastian Ghita, a difuzat mai multe inregistrari in care fostul deputat face acuzatii grave la adresa procurorului sef al DNA Laura Codruta

