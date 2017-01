"Scoate cauza de pe rol si dispune trimiterea acesteia la judecatorul de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti, spre competenta solutionare”, potrivit deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, unde dosarul a fost analizat in procedura de camera preliminara, de la sfarsitul lunii noiembrie 2016, conform News.ro.

Decizia instantei supreme este definitiva, dosarul in care Vasile Blaga este acuzat de trafic de influenta, fapta pe care ar fi comis-o in 2011-2012, cand era secretar general al PDL si senator, urmand sa primeasca un nou termen la Tribunalul Bucuresti, care va continua procedurile in aceasta cauza, judecatorul de camera preliminara de la aceasta instanta urmand sa stabileasca data la care va incepe judecarea pe fond.

In 28 noiembrie 2016, procurorii DNA Ploiesti l-au trimis in judecata pe Vasile Blaga pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi primit in patru randuri, printr-un interpus, 200.000 de euro si 500.000 de euro de la fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan.

Vasile Blaga este sub control judiciar din 28 septembrie 2016, cand procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Ploiesti au inceput urmarirea penala in cazul sau. Masura preventiva a fost mentinuta de instanta suprema cand a inceput sa analizeze dosarul in camera preliminara. Blaga a demisionat din functia de copresedinte al PNL imediat ce procurorii DNA Ploiesti au inceput urmarirea penala in cazul sau.

Procurorii DNA Ploiesti arata, in rechizitoriu, ca banii ajunsi la PDL in urma intelegerilor intre Blaga, Gheorghe Stefan si omul de afaceri Horatiu Bruno Berdila erau scosi prin intermediul unor firme de tip „fantoma” ai caror administratori, martori in dosar, primeau comisioane cu valori cuprinse intre 200 si 1.500 de lei. Anchetatorii DNA au identificat in acest dosar mai multe firme „fantoma” folosite pentru a scoate banii proveniti din contractul dintre o companie nationala din domeniul energiei si Romsys, astfel incat sumele, a caror valoare totala se ridica la 10 milioane de lei, sa ajunga la PDL.

Potrivit unor surse judiciare, una dintre companiile care au incheiat astfel de contracte a fost Transelectrica, al carui director a fost numit prin ordin al ministrului Economiei de la acea vreme, Adriean Videanu. Fostul primar din Piatra Neamt este cel care a pus la punct intregul mecanism prin care peste doua milioane de euro au ajuns la partid, tot el fiind si cel care s-a ocupat de gasirea firmelor care sa subcontracteze pe hartie serviciile prevazute in acele contracte si care sa scoate din banci banii.

In acelasi dosar sunt acuzati Gheorghe Stefan si omul de afaceri Horatiu Bruno Berdila. La jumatate lunii decembrie, Gheorghe Stefan, fost vicepresedinte al PDL, a incheiat cu procurorii DNA Ploiesti un acord de recunoastere a vinovatiei in acest dosar, in care este acuzat de trafic de influenta si folosirea influentei functiei de conducere intr-un partid politic, in scopul obtinerii de bani sau alte foloase necuvenite. Tribunalul Bucuresti urmeaza sa decida in 13 ianuarie daca accepta judecarea in procedura simplificata, dupa recunoasterea faptelor de catre Gheorghe Stefan.

In acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut ca, in perioada 2009 - 2012, Gheorghe Stefan, in calitate de vicepresedinte al PDL, in scopul obtinerii de sume de bani atat pentru sine, cat si pentru partid, ”si-a folosit in mod direct influenta detinuta in mediul politic si a determinat persoanele cu putere de decizie din ministerele de resort sa numeasca la conducerea unei companii nationale din domeniul energiei o anumita persoana”. La inceputul lunii octombrie 2016, fostul primar al municipiului Piatra Neamt Gheorghe Stefan a fost condamnat la sase ani de inchisoare cu executare in dosarul “Microsoft”.

Sursa foto: Agerpres Foto