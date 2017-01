Tribunalul Bucuresti i-a condamnat, pe fostii manageri ai Spitalului "Sfantul Ioan" din Capitala Alexandru Ciocalteu la trei ani de inchisoare cu executare si Petru Lazar la patru ani si opt luni de inchisoare, in dosarul in care sunt acuzati ca au luat mita pentru incheierea si derularea unui contract. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti.

nstanta a dispus mentinerea controlului judiciar in cazul celor doi fosti manageri de spital si sechestrul asigurator instituit pe bunuri ale lui Ciocalteu si Lazar, pana la concurenta sumei de 509.000 de lei pentru fiecare dintre acestia. Sentinta poate fi contestata la Curtea de Apel Bucuresti, care va da o decizie definitiva in acest dosar. Alexandru Ciocalteu si Petruta Lazar au fost trimisi in judecata in iunie 2016, pentru luare de mita. Procurorii DNA il acuza pe Alexandru Ciocalteu ca, in perioada 2009-2013 , a primit mita 510.000 de lei, iar Petruta Lazar, 670.000 de lei, conform News.ro.

Potrivit rechizitoriului, in 2008, in urma unei intelegeri prealabile, Petruta Lazar, atunci manager interimar al Spitalului Clinic de Urgenta "Sfantul Ioan” din Bucurest, i-a pretins reprezentantului unei firme ca, dupa incheierea unui contract intre unitatea sanitara si firma reprezentata de acesta, sa ii dea cinci la suta din valoarea contractului. Anchetatorii sustin ca, din ianuarie 2009 pana in august 2009, Lazar a primit de la reprezentantul acelei firme 160.000 de lei pentru a facilita incheierea si derularea contractului.

Ulterior, din a doua jumatate a anului 2009, dupa ce Alexandru Ciocalteu a preluat functia de manager al Spitalului „Sfantul Ioan”, acesta i-ar fi pretins aceleiasi persoane tot cinci la suta din valoarea platilor si ar fi primit, lunar, cu titlu de mita, din septembrie 2009 pana in noiembrie 2013 inclusiv, direct sau prin intermediul Petrutei Lazar, cate 10.000 lei pentru a asigura derularea contractului.

Incepand din a doua jumatate a anului 2009, Petruta Lazar a devenit director economic al Spitalului "Sfantul Ioan”, iar in aceasta calitate ar fi primit, timp de sase luni, 20.000 de lei lunar, de la reprezentantul firmei care avea in derulare contractul cu spitalul, bani pe care i-ar fi impartit in mod egal cu Alexandru Ciocalteu, mai sustin procurorii.

Marin Teodor, manager al Spitalului “Sfantul Ioan” in perioada mai 2006 - mai 2009, a aratat, in declaratia de martor data la Tribunalul Bucuresti, ca un fost consilier al lui Ciocalteu in perioada in care acesta a condus spitalul i-ar fi oferit 100.000 de euro pentru a accepta incheierea unui contract cu RomGerMed pentru externalizarea serviciilor laboratorului, dar a refuzat deoarece contractul era pagubos pentru unitatea medicala. El a spus ca nu a mers la DNA pentru a reclama mita pentru ca nu ii "sta in fire", dar ca a reclamat Ministerului Sanatatii alte nereguli.

Sursa foto: Shutterstock.com