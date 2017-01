Dupa consultarea asociatiilor de magistrati, plenul CSM si-a exprimat un punct de vedere privind independenta sistemului judiciar din perspectiva raspunderii materiale a magistratilor si a independentei financiare, acesta fiind citit in sedinta de joi, conform News.ro.

"Independenta justitiei reprezinta o componenta esentiala a statului de drept, in care cele trei puteri, legislativa, executiva si judecatoreasca, trebuie sa fie intr-un permanent echilibru. Consiliul subliniaza ca legislatia actuala reglementeaza raspunderea magistratilor sub o tripla forma: disciplinara, penala si civila. Nu este necesara adoptarea altor dispozitii legale privind acest aspect. O alta reglementare care nu-si gaseste corespondentul in forme similare de raspundere a membrilor celorlalte doua puteri in stat, cea legislativa si cea executiva, reprezinta in sine o perturbare a echilibrului dintre acestea, cu grave consecinte pentru buna functionare a societatii”, a aratat Mariana Ghena.

Presedintele CSM a precizat ca sistemul judiciar „a dovedit de-a lungul timpului ca are capacitatea de a autoregla, inclusiv prin sanctionare sub cele trei forme a magistratilor, fiind de altfel si singura dintre cele trei puteri care are reglementata o forma a raspunderii materiale. In opinia CSM, orice initiativa legislativa care sa aiba ca obiect angajarea raspunderii materiale a magistratilor pe alte coordonate decat cele deja existente in prezent este inoportuna. "Consiliul Superior al Magistraturii, la randul sau, isi asuma identificarea, solutionarea si sanctionarea cu fermitate a situatiilor de incalcare a legii de catre magistrati”, a mai aratat Mariana Ghena.

Referitor la independenta financiara a sistemului judiciar, CSM se angajeaza sa intensifice demersurilor pentru preluarea bugetului instantelor de la Ministerul Justitiei. "Pana la indeplinirea acestui obiectiv, se impune o stransa colaborare intre ordonatorii principali de credite in vederea administrarii eficiente a instantelor si parchetelor. In acest context, este necesara inclusiv luarea unei masuri unitare privind salarizarea personalului din justitie. Inechitatile rezultate ca urmare a interpretarii neunitare a legilor de salarizare trebui inlaturate in acord cu decizia Curtii Constitutionale 794 din 15 decembrie 2016, astfel incat cei care fac parte din sistemul judiciar sa fie salarizati avandu-se in vedere valoarea de referinta sectoriala unica”, a mai spus presedintele CSM.

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, a declarat, in 6 ianuarie, la CSM, ca este necesara o lege a raspunderii magistratilor, iar aceasta ar putea intra in dezbaterea Parlamentului cel tarziu in februarie, dupa ce va avea discutii cu reprezentantii sistemului judiciar. Florin Iordache a precizat atunci ca va initia discutii informale cu reprezentantii sistemului judiciar.

Ministrul Justitiei a invocat in sprijinul demersului sau legea europeana a raspunderii magistratilor. "Eu plec de la buna-credinta pe care magistratii o au, dar, in acelasi timp, daca exista o lege europeana, acel model european poate fi implementat si in Romania", a mai spus Iordache.

Ministrul Justitiei a subliniat ca nu crede ca ar trebui sa fie motive de ingrijorare legat de aceasta lege, pentru ca se va elabora dupa o consultare publica. "O sa vedeti ca, saptamana viitoare, tocmai prin aceste discutii informale pe care le voi avea, vreau sa lansez o invitatie la dialog, la expertiza, pentru ca din punctul meu de vedere toti cei care sunt interesati vor veni cu expertiza, iar dezbaterea trebuie sa fie foarte transparenta si in Parlament", a adaugat Florin Iordache.

Mircea Aron, cel care a condus in ultimul an Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat, la constituirea noului CSM, ca vor fi incercari de modificare a statutului magistratului, care nu trebuie sa se transforme intr-o umilinta. "Este bine sa ramana in continuare la fel (statutul magistratului, n.r.). Acum, pe ultima suta de metri, ati vazut ca s-au modificat, prin decizii ale Curtii Constitutionale, s-au modificat si indemnizatiile in ceea ce ii priveste pe judecatori. Ar fi bine ca ele sa ramana la fel. In ceea ce ma priveste, am mari temeri ca se va incerca sa se umble la acest sistem de indemnizatii. (…) Pe raspundere, sunt sigur ca stiti mai bine decat noi cum sa nu se transforme intr-o umilinta, in asa fel cum independenta magistratului sa nu fie afectata, asa cum se pare ca se doreste a fi conceputa raspunderea magistratului. (…)”, a spus Mircea Aron, la ceremonia de predare-primire a mandatului de catre noii membri ai CSM.

Despre acest subiect, presedinta instantei supreme, Cristina Tarcea, declara, in 6 ianuarie, la finalul sedintei de plen a CSM, ca este de acord cu imbunatatirea legii raspunderii magistratilor, numai daca se propune o lege a raspunderii parlamentarilor si una a raspunderii Guvernului. "Eu, personal, nu am nimic impotriva unei legi a raspunderii magistratilor, daca este necesar poate fi imbunatatita, dar in limita dispozitiilor constitutionale. Dar, in acelasi timp, nu pot sa nu remarc faptul ca, asa cum exista o lege a raspunderii magistratilor, trebuie sa existe o lege a raspunderii Legislativului si o lege a raspunderii Executivului. In ultima instanta, judecatorii nu fac altceva decat sa aplice legi pe care Parlamentul le aproba. Daca legea nu e suficient de clara sau de previzibila, desigur, aplicarea legii va fi in consecinta”, a spus Cristina Tracea. Si procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a spus ca, in acest moment, raspunderea magistratilor este reglementata atat in Constitutie, cat si in alte legi, nefiind o urgenta modificarea ei.

