Judecatorii CCR au decis, joi, ca Legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara este constitutionala, presedintele Curtii, Valer Dorneanu, argumentand ca obiectia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece nu se incalca principiul separatiei puterilor, iar din cuprinsul legii nu rezulta ca Executivul ar intentiona sa dea ordonante in domeniul legilor organice.

Curtea Constitutionala (CCR) a respins astfel sesizarea PNL, USR si PMP impotriva legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante in perioada vacantei parlamentare. Opozitia sustinea ca actul normativ permite Executivului sa se substituie Legislativului si ca, totodata, legea ar permite Cabinetului Grindeanu sa modifice legi organice prin ordonante simple, ceea ce este contrar Constitutiei, conform News.ro.

Parlamentul a adoptat, in urma cu o saptamana, in procedura de urgenta, proiectul de lege care prevede abilitarea Guvernului de a emite ordonante in timpul vacantei parlamentare, cu 150 de voturi “pentru” si 83 de voturi “impotriva” in Camera Deputatilor si cu 76 de voturi ”pentru” si 35 de voturi ”impotriva” in Senat. Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea, respectiv Calin Popescu-Tariceanu, au convocat Parlamentul in sesiune extraordinara in perioada 9-31 ianuarie, fapt care face inutila Legea de abilitare.

”Am respins obiectia de neconstitutionalitate ca fiind neintemeiata (...) Criticile in ce priveste Regulamentul, ca nu s-au respectat zilele, orele prevazute acolo, nu sunt chestiuni de constitutionalitate si nu sunt chestiuni pe care sa le verifice Curtea Constitutionala (...) In ce priveste celelalte critici, ca ar fi fost abordate probleme de lege organica, nici acestea nu sunt intemeiate, pentru ca din cuprinsul proiectului de lege nu rezulta ca s-ar dori abordarea unor asemenea chestiuni sau, mai ales, ca Guvernul nu va tine cont de interdictia constitutionala de a aborda domeniul legii organice”, a declarat presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu.

El a precizat ca legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante trebuie sa precizeze doar domeniul in care Executivul poate legifera si nu este necesar sa detalieze legile pe care doreste sa le modifice. ”Daca, de pilda, ar fi prevazut domeniul regimului general al proprietatii sau domeniul organizarii generale a invatamantului sau probleme de infractiuni, era clar ca ar fi fost neconstitutional acel text. Daca Guvernul va incalca spiritul Constitutiei, ordonanta respectiva poate fi declarata neconstitutionala pe acel domeniu”, a mai explicat Dorneanu.

Presedintele CCR a mai explicat ca, prin legea de abilitare, nu se incalca principiul separatiei puterilor, asa cum a sustinut opozitia in obiectia de neconstitutionalitate. ”Insasi Constitutia a admis ca in anumite perioade Parlamentul poate delega competenta sa legiuitoare in anumite domenii, in mod temporar si sub controlul strict al Parlamentului”, a mai spus presedintele CCR.

Valer Dorneanu a mai precizat ca sesiunea extraordinara ”nu are nicio implicare asupra sortii legii de abilitare si a dreptului Guvernului de a emite ordonante in aceasta perioada. ”Legea a abilitat Guvernul sa dea ordonante simple pe perioada vacantei parlamentare. Constitutia nu generalizeaza acest timp, oricand Guvernul poate primi o lege de abilitare, si in timpul sesiunilor ordinare sa emita ordonante simple”, a conchis presedintele CCR, Valer Dorneanu.

