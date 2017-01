Premierul Sorin Grindeanu a declarat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca Legea bugetului va fi trimisa la Parlament in jurul datei de 25 ianuarie, solicitandu-I ministrului Finantelor, Viorel Stefan, ca incepand de vineri sa aiba discutii pe aceasta tema cu fiecare minister in parte.

"Va rog ca de maine sa incepeti sa aveti discutii cu fiecare minister, sa ii programati pe Legea bugetului, astfel incat programele fiecarui minister si programul nostru de guvernare sa fie prinse in Legea bugetului si sa putem sa ne incadram in ceea ce ne-am propus, astfel incat undeva in jur de 23 – 24 - 25 ianuarie sa trimitem legea la Parlament. Asta inseamna ca de maine veti incepe discutiile cu fiecare minister in parte", i-a spus premierul ministrului Finantelor Viorel Stefan, conform News.ro.

Premierul Sorin Grindeanu a afirmat ca pe ordinea de zi a sedintei Executivului se afla, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta cu masuri cu impact in Legea bugetului. "Pe ordinea de zi avem, in prima lectura, un proiect de ordonanta de urgenta, care prevede masuri cu impact in ceea ce va insemna Legea bugetului. O sa avem si saptamana viitoare asemenea proiecte de ordonanta de urgenta, astfel incat toate programele pe care le avem prinse in programul de guvernare sa fie reflectate in (...) Legea bugetului", a mai precizat Grindeanu.

Sursa foto: Agerpres Foto