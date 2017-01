Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Dragos Doros, a confirmat joi seara pentru wall-street.ro ca a demisionat de la conducerea agentiei. Seful ANAF a invocat "motive personale" pentru decizie, insa ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a declarat in cursul zilei in sedinta de Guvern ca evalueaza activitatea conducerii ANAF, iar surse apropiate Guvernului au spus ca in lipsa unei retrageri a lui Dragos Doros, acesta ar fi fost demis in cel mai scurt timp, posibil chiar de vineri.