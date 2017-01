Premierul Sorin Grindeanu l-a numit vineri in functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pe Bogdan-Nicolae Stan, dupa ce in aceasi zi a semnat decizia de revocare din functie a precedentului sef al ANAF, Dragos Doros.

"Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii, Bogdan-Nicolae Stan se numeste in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala", potrivit deciziei de numire publicata in Monitorul Oficial.

Tot in data de 13 ianuarie, ca urmare a unei cereri lui Dragos Doros, cerere inregistrata tot in data de 13 ianaurie, acesta a fost eliberat din functie.

In prezent Bogdan-Nicolae Stan este director general adjunct, cu exercitare temporara, al Directiei Generale Monitorizare, Control si Antifrauda din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).

De ce a demisionat Dragos Doros

Dragos Doros, a confirmat joi seara pentru wall-street.ro ca a demisionat de la conducerea agentiei. Acesta a invocat "motive personale" pentru decizie, insa ministrul Finantelor, Viorel Stefan, a declarat in cursul zilei de joi in sedinta de Guvern ca evalueaza activitatea conducerii ANAF, iar surse apropiate Guvernului au spus ca in lipsa unei retrageri a lui Dragos Doros, acesta ar fi fost demis in cel mai scurt timp, posibil vineri.

Dragos Doros a preluat conducerea ANAF in 2016, fiind numit de guvernul tehnocrat condus de Dacian Ciolos, dupa ce precedentul presedinte, Gelu Diaconu, numit in 2013 de premierul de la acel moment, Victor Ponta (PSD), a fost demis de Ciolos, motivul fiind ca impotriva acestuia a fost inceputa urmarirea penala intr-un dosar de coruptie.

ANAF a fost criticata in ultimele zile de ministri dar si de presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru problemele pe care Declaratia 088, de evaluare intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA, le-a cauzat mediului de afaceri. Declaratia 088 a fost introdusa de ANAF anterior mandatului lui Dragos Doros, iar in ultimul an a trecut prin mai multe procese de simplificare.