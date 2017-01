Judecatorii CCR au decis, joi, cu unanimitate de voturi, ca legea de abilitare a Guvernului de a emite ordonante in vacanta parlamentara este constitutionala, presedintele Curtii, Valer Dorneanu, argumentand ca obiectia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece nu se incalca principiul separatiei puterilor, iar din cuprinsul legii nu rezulta ca Executivul ar intentiona sa dea ordonante in domeniul legilor organice, conform News.ro.

Opozitia sustinea ca actul normativ permite Executivului sa se substituie Legislativului si ca, totodata, legea ar permite Cabinetului Grindeanu sa modifice legi organice prin ordonante simple, ceea ce este contrar Constitutiei. Parlamentul a adoptat, in urma cu o saptamana, in procedura de urgenta, proiectul de lege care prevede abilitarea Guvernului de a emite ordonante in timpul vacantei parlamentare, cu 150 de voturi “pentru” si 83 de voturi “impotriva” in Camera Deputatilor si cu 76 de voturi ”pentru” si 35 de voturi ”impotriva” in Senat. Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea, respectiv Calin Popescu-Tariceanu, au convocat Parlamentul in sesiune extraordinara in perioada 9-31 ianuarie, fapt care face inutila Legea de abilitare.

