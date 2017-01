Traian Basescu a venit marti la Parchetul instantei supreme pentru a fi audiat in dosarul in care se fac cercetari pentru abuz in serviciu, dupa inregistrarile video ale lui Sebastian Ghita, in una dintre acestea fostul deputat prezentand o inregistrare audio in care fostul presedinte vorbeste despre informatii pe care le-ar fi primit din dosare penale, conform News.ro .

Intrebat, la intrarea in sediul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ), cine crede ca l-a inregistrat cand vorbea despre dosare, Traian Basescu a raspuns: "Eu am crezut ca Ghita”. Fostul presedinte Traian Basescu a fost citat de procurori sa se prezinte marti la Parchetul Inaltei Curti de Casatie pentru a da declaratii, in calitate de martor, in dosarul deschis in 4 ianuarie, in care a fost inceputa urmarirea penala pentru abuz in serviciu, faptele cercetate fiind legate de inregistrarile prezentate de Sebastian Ghita, prin intermediul postului de televiziune pe care il controleaza.

Dupa deschiderea dosarului, procurorii au decis ridicarea tuturor inregistrarile lui Sebastian Ghita prezentate la Romania TV si audierea persoanelor la care se face referire in aceste materialr video, dar si a altor persoane care ar putea sa ajute la stabilirea imprejurarilor de fapt si de drept in acest caz.

Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, sustine ca inregistrarile de la postul de televiziune al fostul deputat Sebastian Ghita sunt prezentate intr-o maniera “destul de tendentioase”, intr-o anumita forma, sugerand procurorilor ceea ce ar trebui sa faca. Procurorii PICCJ s-au autosesizat in acest caz in 4 ianuarie, dupa ce o zi inainte, la Romania TV a fost prezentata o inregistrare audio in care este redat un dialog intre fostul presedinte Traian Basescu si o alta persoana.

Fostul deputat Sebastian Ghita, care de la disparitia sa in urma cu aproape o luna a avut mai multe aparitii la postul de televiziune pe care il controleaza, a prezentat, in seara zilei de 3 ianuarie, o inregistrare audio in care Traian Basescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocand si numele judecatoarei Camelia Bogdan, dar si pe cele ale procurorului sef al DNA Codruta Kovesi si pe al prim-adjunctului SRI Florian Coldea, ulterior suspendat din functie.

Intr-o inregistrare anterioara, Ghita afirmase ca Traian Basescu i-a spus ca are inregistrari cu "felul in care a fost planuita inchiderea lui Voiculescu". Fostul presedinte Traian Basescu a scris pe pagina sa de Facebook ca recunoaste inregistrarile facute publice de Sebastian Ghita, precizand ca sunt din ”discutii private” din ultimele luni ale anului 2016, dar ca acestea au fost editate ”ceea ce este de natura a crea unele confunzii”.

Ulterior, Traian Basescu a declarat, la B1 TV, ca este 99% convins ca Sebastian Ghita l-a inregistrat cand vorbea despre dosarul lui Dan Voiculescu, precizand din nou ca materialul audio este editat, iar schimbarile de sens sunt "consistente". Fostul presedinte a spus ca este furios pe Ghita pentru ca si-a permis sa il inregistreze stand cu el la masa. Omul de afaceri a mai sustinut ca dosarul Realitatea Media a fost "masluit" si ca Laura Codruta Kovesi l-a contactat "pentru a distruge Realitatea TV, dorind sa foloseasca acest post de televiziune pentru sistem".

Fostul deputat a spus intr-o alta inregistrare ca Nicolae Popa, condamnat in lipsa la 15 ani de inchisoare in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii si care a plecat din tara in 2000, a fost adus in Romania din Indonezia pe banii unei firme din Ploiesti, care a platit 200.000 de euro, "la cererea Laurei Codruta Kovesi si a statului roman".

Parchetul instantei supreme preciza, in 9 ianuarie, cand anunta inceperea urmaririi penale pentru abuz in serviciu privind inregistrarile lui Ghita, ca Nicolae Popa a fost adus in Romania din Indonezia de catre Politia Romana, institutie care a achitat integral transportul. Si Politia Romana a aratat ca pentru aducerea in tara, cu avionul, a lui Nicolae Popa au fost purtate negocieri cu trei operatori economici de profil, castigand oferta cea mai mica. Semnarea contractului si decontarea acestuia au intrat in sarcina Politiei Romane, iar costurile au fost achitate integral de catre institutie operatorului economic castigator, suma fiind asigurata din bugetul Ministerul Afacerilor Interne.

Sebastian Ghita este disparut din 21 decembrie 2016, fostul deputat fiind atunci dat in urmarire nationala. In 10 ianuarie, instanta suprema a decis definitiv emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.

Tot in 10 ianuarie, un alt complet de la instanta suprema a emis un mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, omul de afaceri fiind dat si in urmarire internationala, prin Interpol. Sebastian Ghita a fost trimis in judecata in doua dosare penale, cel in care mai sunt acuzati fosti sefi din Politie si Parchet din Prahova si un altul in care este judecat alaturi de fostul primar al Ploiestiului Iulian Badescu.

De asemenea, Sebastian Ghita este urmarit penal in alte doua dosare de coruptie, respectiv cel privind vizita fostului premier britanic Tony Blair in Romania in 2012 si cel in care cumnatul fostului premier Ponta Iulian Hertanu este acuzat de fraude cu fonduri europene si alte infractiuni, in acesta din urma fiind cercetati si fostul sef al CJ Prahova Mircea Cosma, precum si fiul acestuia Vlad Cosma. Sebastian Ghita a ramas fara imunitate dupa ce mandatul sau de deputat a incetat in decembrie 2016, dupa alegerile parlamentare.

