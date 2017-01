Proiectul de OUG care modifica prevederi din Codul Penal si din Codul de Procedura Penala ia in calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, reducand de la 7 la 3 ani de detentie nivelul maxim al pedepsei si eliminand sanctiunea cu interdictia privind ocuparea unei functii publice. In ceea ce priveste conflictul de interese, printre cei mentionati ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de functionarul public nu se vor mai regasi si cei cu care acesta a avut raporturi de munca in ultimii cinci ani. Denunturile vor fi valabile doar daca sunt facute in termen de sase luni de la data comiterii faptei reclamate.

Conform proiectului de Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala initiat de Ministerul Justitiei, abuzul in serviciu este definit ca fiind "fapta functionarului public care, in exercitarea serviciului, nu indeplineste un act sau indeplineste un act contrar legii si prin aceasta cauzeaza o paguba materiala mai mare de 200.000 lei unei persoane fizice sau unei persoane juridice", conform News.ro.

In vechiul cod, prevederea se referea la "exercitarea atributiilor de serviciu", neexistand nicio prevedere legata de valoarea pagubei materiale. Varianta in vigoare contine insa formula "cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice". In varianta actuala, abuzul in serviciu se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica, in timp ce varianta MJ se refera la "pedepse cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda".

Proiectul MJ adauga si o prevedere conform careia "actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate". Articolul privind neglijenta in serviciu este eliminat. In cazul conflictului de interese, este eliminata dintre beneficiarii folosului patrimonial "persoana cu care s-a aflat in raporturi comerciale ori de munca in ultimii 5 ani sau din partea careia a beneficiat ori beneficiaza de foloase de orice natura", ramanand doar functionarul public care comite fapta si sotul sau, rudele sau afinii pana la gradul II inclusiv.

De asemenea, este introdusa o prevedere referitoare la conditiile in care se poate face denuntul, acesta putand fi depus "in termen de 6 luni de la data savarsirii faptei prevazute de legea penala", sub sanctiunea lipsirii acestuia de efectele juridice prevazute de lege care conduc la inlaturarea raspunderii penale.

Sursa foto: Bacho12345 | Dreamstime.com