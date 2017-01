Proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala si proiectul de OUG pentru gratierea unor pedepse au fost transmise de Ministerul Justitiei, miercuri, la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru avizare, conform News.ro.

"Proiectele actelor normative mentionate au fost comunicate pentru analiza si consultare tuturor instantelor si parchetelor din Romania, precum si asociatiilor profesionale ale magistratilor. Punctele de vedere ale entitatilor mentionate vor fi transmise Consiliului pana la data de 25 ianuarie 2017, in vederea centralizarii si sintetizarii”, a anuntat joi CSM.

Proiectele de acte normative au fost supuse, miercuri, analizei directiei de specialitate, sub coordonarea Comisiei nr. 1 “Legislatie si cooperare interinstitutionala“ din cadrul CSM. Raspunsurile de la instante, parchete si asociatiile magistratilor si punctul de vedere al Directiei Legislatie, Documentare si Contencios din CSM vor fi analizate in cadrul unei sedinte a Comisiei nr. 1 „Legislatie si cooperare interinstitutionala”, anterior dezbaterii Plenului Consiliului, data dezbaterii urmand sa fie stabilita in scurt timp, a precizat sursa citata.

Proiectul de ordonanta de urgenta promovat de Ministerul Justitiei prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la 5 ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani si a celor cu boli incurabile in faze terminale. Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017.

Proiectul de OUG care modifica prevederi din Codul Penal si din Codul de Procedura Penala ia in calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, reducand de la 7 la 3 ani de detentie nivelul maxim al pedepsei si eliminand sanctiunea cu interdictia privind ocuparea unei functii publice. In ceea ce priveste conflictul de interese, printre cei mentionati ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de functionarul public nu se vor mai regasi si cei cu care acesta a avut raporturi de munca in ultimii cinci ani. Denunturile vor fi valabile doar daca sunt facute in termen de sase luni de la data comiterii faptei reclamate.

Presedintele Klaus Iohannis a spus miercuri, la inceputul sedintei de Guvern pe care a prezidat-o, ca premierul Sorin Grindeanu l-a asigurat ca gratierea si modificarea codurilor penale nu se regasesc pe ordinea de zi suplimentara a sedintei si ca nici nu vor fi ”bagate peste noapte” in nicio sedinta, ci ”vor fi puse in transparenta”. Oficiali din sistemul judiciar si asociatii profesionale ale magistratilor au spus ca Ministerul Justitiei a vrut sa promoveze acte de clementa cum ar fi gratierea si sa aduca modificari codurilor penale in mod netransparent si fara consultarea Consiliului Superior al Magistraturii.

In replica, Ministerul Justitiei a aratat ca proiectele de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penal si de procedura penala nu au fost programate pe ordinea de zi a sedintei de Guvern si a respins afirmatiile ca procesul legislativ ar fi lipsit de transparenta, aratand ca actele normative au fost trimise institutiilor care trebuie sa le avizeze sau sa transmita un punct de vedere legat de acestea, miercuri au fost puse in dezbatere publica si se asteapta exprimarea unor pozitii constructive si echilibrate in cazul acestora.

Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat ca proiectele de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale nu au fost discutate nici cu instantele, nici cu asociatiile magistratilor, iar miercuri dimineata au fost trimise pe email cele doua proiecte, fiind cerut un punct de vedere pana in 23 ianuarie. Cristina Tarcea a spus ca "mult mai sanatos” ar fi ca cele doua proiecte sa ajunga in Parlament printr-un proiect de lege. "Am trimis deja materialul, spre studiu, Directiei legislatie, sa vedem care va fi impactul dispozitiilor. Este un aviz consultativ al CSM-ului. CSM-ul fiind alcatuit totusi din juristi, acest aviz consultativ inseamna un aviz de specialitate", a precizat Tarcea.

