Comisiile de buget-finante din Parlament solicita Birourilor Permanente reunite sa le prelungeasca pana pe 15 februarie termenul de depunere a raportului, in urma anchetei privind modul in care s-au realizat rectificarile bugetare pozitive de catre Guvernul Ciolos, a anuntat, joi, presedintele comisiei, senatorul Viorel Arcas.

“Noi am decis in comisie sa solicitam Birourilor Permanente reunite sa ne acorde alt termen pentru raport pentru ca, ati auzit si dumneavoastra din discutiile de astazi, pe 25 ianuarie abia cunoastem executia, raportul Curtii de Conturi inca nu-l avem, sunt documentatii care se fac pe teren si vrem sa tinem cont si sa audiem reprezentantii, sa stam putin de vorba in comisii dupa ce au si ei raportul Curtii”, a precizat senatorul PSD, conform News.ro.

Viorel Arcas a mai precizat ca saptamana viitoare, miercuri, vor fi audiati reprezentanti ai Comisiei de evaluare a veniturilor, precum si ai Comisiei de prognoza. “Miercuri avem in vedere sa-i convocam pe cei de la Comisia de evaluare a veniturilor care sunt in afara Directiei de Buget din Finante si Comisia nationala de prognoza si vedem daca pana miercuri gasim si alti invitati. Pe urma o sa continuam cu esalonul superior, dupa ce culegem toate aceste date”, a sustinut social-democratul.

Senatorul a spus ca niciodata nu a existat o diferenta de estimari precum cea din prezent, de la fondurile europene. “Am aflat ca exista o anumita metodologie, dar nu cred ca am avut niciodata o diferenta de estimari de genul ce avem acuma la fondurile europene. Ati vazut si dumneavoastra ca atentia si se pare cauza principala a acestor diferente de evaluari sunt pe fonduri europene. Deci, dupa 5% realizari am ajuns in luna decembrie sa ajungem la 110, ca estimari vorbesc, ca ar fi fost bine sa fie echilibrat. Vedem, nu putem trage concluzii la inceput de drum, o sa le tragem la sfarsit si o sa vi le comunicam”, a spus presedintele Comsiei de buget-finante de la Senat. Chestionat cand vor fi audiati ministrii guvernului Ciolos, Viorel Arcas a raspuns: “Dupa data de miercuri, cand vom fi tot la esalonul doi, sa spun asa, urmeaza sa vedem cand vom continua. Daca nu va veni bugetul, probabil ca de joi”.

Sursa foto: Shutterstock/Nirat.pix