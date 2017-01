Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, spune, intr-un interviu acordat News.ro, comentand cele doua proiecte de Ordonanta de Urgenta vizand justitia, ca orice propunere legislativa care contravine consolidarii statului de drept ii afecteaza pe toti romanii, indiferent de preferintele lor politice. "Nu consideram oportuna nicio masura care slabeste statul de drept in Romania si ne asteptam ca toate institutiile din Romania sa incerce sa consolideze lupta natiunii impotriva coruptiei", afirma diplomatul american.

In interviul acordat News.ro, ambasadorul Hans Klemm vorbeste despre modificarile legislative vizand justitia anuntate de Guvernul Grindeanu, dar si despre scandalul Sebastian Ghita. De asemenea, Hans Klemm vorbeste despre modificari legislative vizand mediul de afaceri, spunand ca Ambasada SUA asteapta sa colaboreze cu noul guvern Grindeanu pentru a se asigura ca schimbarile legislative propuse, care ar putea afecta mediul de afaceri, sunt supuse unui atent si transparent proces de consultare cu toate partile interesate. Redam integral interviul acordat agentiei de presa News.ro de catre ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm:

Reporter: Considerati oportuna modificarea legislatiei referitoare la gratiere si la redefinirea abuzului in serviciu, anuntata de Guvernul Grindeanu?

Ambasadorul Hans Klemm: Romania a inregistrat progrese extraordinare in lupta impotriva coruptiei. Tragerea la raspundere a indivizilor pentru actiunile lor si respectarea stricta a solidei legislatii privind abuzul in serviciu sunt printre principalele motive ale recentelor progrese ale Romaniei. Parteneriatul Strategic Romania-SUA si statutul Romaniei de membru al NATO si al Uniunii Europene se bazeaza pe valori comune, inclusiv pe angajamentul fata de statul de drept. Vom continua sa sustinem ferm si clar eforturile presedintelui Iohannis si ale institutiilor judiciare si de aplicare a legii in aceasta directie. Orice schimbare a legislatiei anti-coruptie a Romaniei trebuie sa se faca printr-un proces transparent, deplin consultativ, care consolideaza lupta impotriva coruptiei si pune capat furtului bogatiei tarii. Orice propunere legislativa care contravine consolidarii statului de drept ii afecteaza pe toti romanii, indiferent de preferintele lor politice. Nu consideram „oportuna” nici o masura care slabeste statul de drept in Romania si ne asteptam ca toate institutiile din Romania sa incerce sa consolideze lupta natiunii impotriva coruptiei.

Reporter: Actualul scandal provocat de dezvaluirile omului de afaceri Sebastian Ghita, soldat cu trecerea in rezerva a prim-adjunctului SRI si cu implicarea numelui procurorului-sef al DNA Laura Codruta Kovesi, poate periclita perceptia impotriva luptei anticoruptie? Faptul ca este vorba despre fapte si intamplari din perioada in care Serviciul Roman de Informatii era condus de George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, poate influenta atitudinea SUA?

Ambasadorul Hans Klemm: Nu, Statele Unite o sustin ferm pe Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA si toate institutiile de lupta impotriva coruptiei din Romania. Activitatea lor este vitala pentru viitorul Romaniei. In ce il priveste pe Sebastian Ghita, ca regula generala, nu acordam prea mare atentie acuzatiilor nefondate facute de persoane care fug de justitie.

Reporter: La audierea dumneavoastra in Senatul SUA spuneati ca "Romania a depus eforturi importante si serioase pentru eliminarea coruptiei la nivel inalt si pentru a imbunatati aplicarea principiilor statului de drept" si ca "Romania a construit institutii independente puternice", zeci de oficiali de la nivel central si local fiind investigati, inculpati si condamnati. In situatia actuala, cum ati nuanta/completa/modifica aceste afirmatii?

Ambasadorul Hans Klemm: Imi mentin declaratiile facute in audierea din Senatul SUA. As mentiona ca am fost incurajat si inspirat de interesul membrilor Senatului american fata de lupta Romaniei impotriva coruptiei. Faptul ca atat de multi inalti demnitari au fost anchetati sau condamnati in Romania este o dovada a eforturilor serioase pe care Romania le-a facut pentru a elimina coruptia la nivel inalt si pentru a consolida statul de drept. Romania este considerata de multi un model in regiune si este important ca aceste eforturi sa continue. Statele Unite si partenerii internationali ai Romaniei se asteapta ca presedintele, prim-ministrul, Parlamentul si sistemul judiciar sa colaboreze in scopul comun al eliminarii coruptiei din Romania.

Reporter: Tot atunci vorbeati despre dublarea sprijinului acordat institutiilor anticoruptie si societatii civile pentru a consolida principiile statului de drept. Puteti cuantifica la acest moment ajutorul acordat? In ce a constat si cine au fost beneficiarii?

Ambasadorul Hans Klemm: Prin intermediul diverselor agentii, inclusiv al FBI, al Serviciului Secret al Statelor Unite si al Departamentului de Stat, Guvernul Statelor Unite ofera variate programe de pregatire institutiilor implicate in eforturile de lupta impotriva coruptiei, inclusiv politistilor, procurorilor, judecatorilor si institutiilor precum Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Aceasta pregatire ia forme variate, de la oportunitati pe termen mai lung in Statele Unite, pana la scurte seminare sau conferinte in Romania ori in Europa. De asemenea, Departamentul de Stat intra in parteneriate cu organizatii ale societatii civile si le ofera acestora o varietate de programe care sa le imbunatateasca eficienta. In final, agentiile noastre de aplicare a legii au stranse consultari reciproce in anchetele care privesc amenintari comune, inclusiv prin schimb de informatii si analiza legata de eforturile noastre de aplicare a legii.

Reporter: Au fost deja facute sau sunt in lucru modificari legislative vizand mediul de afaceri. Aveti semnale/reactii din partea investitorilor americani?

Ambasadorul Hans Klemm: De la membrii comunitatii de afaceri, atat americani, cat si romani, aflam constant ca cei mai importanti factori pentru mediul investitional sunt transparenta, previzibilitatea si stabilitatea. Asteptam cu interes sa colaboram cu noul guvern Grindeanu pentru a ne asigura ca schimbarile legislative propuse, care ar putea afecta mediul de afaceri, sunt supuse unui atent si transparent proces de consultare cu toate partile interesate. Prin consultare autentica cu societatea civila si comunitatea de afaceri pot guvernele sa creeze medii de afaceri transparente, previzibile si stabile si sa atraga un numar mare de investitori locali si internationali.

