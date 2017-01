Fostul impresar Victor Becali, condamnat, in 2014, la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul “Transferurilor”, ramane in penitenciar, dupa ce Tribunalul Constanta a admis, vineri, contestatia DNA la decizia Judecatoriei Medgidia de eliberare conditionata, decizia fiind definitiva.

Tribunalul Constanta a admis contestatia formulata de procurorii anticoruptie impotriva deciziei dispuse, in luna decembrie, de Judecatoria Medgidia, potrivit careia Victor Becali putea fi liberat conditionat. Instanta a mai decis ca Victor Becali mai poate formula o noua cerere de eliberare conditionata dupa 20 iunie, conform News.ro.

Decizia instantei este definitiva. Tribunalul Constanta a judecat, in 13 ianuarie, contestatia DNA la decizia din luna decembrie 2016 a Judecatoriei Medgidia prin care Victor Becali putea fi eliberat conditionat. Fostul impresar a cerut in fata instantei respingerea contestatiei, precizand ca a achitat tot prejudiciul in dosar si ca a participat la toate activitatile organizate in penitenciar. Instanta a amanat pronuntarea pentru 20 ianuarie.

In 6 decembrie 2016, Judecatoria Medgidia a admis, cererea de eliberare conditionata depusa de Victor Becali, condamnat la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul “Transferurilor”, insa decizia instantei nu a fost definitiva.

Aceasta a fost cea de-a doua cerere de eliberare depusa de Victor Becali. Victor Becali este incarcerat la Penitenciarul Poarta Alba, unde ispaseste o pedeapsa de patru ani si opt luni inchisoare in dosarul ”Transferurilor”. In 14 septembrie, fratele lui Victor Becali, Ioan Becali, a fost liberat conditionat din inchisoare, printr-o decizie a Tribunalului Ilfov, dupa ce a executat doi ani si jumatate din pedeapsa de sase ani si patru luni de inchisoare.

In martie 2014, in dosarul ”Transferurilor de jucatori” au fost condamnati Ioan Becali si Cristian Borcea la cate sase ani si patru luni de inchisoare, Victor Becali la patru ani si opt luni de inchisoare, George Copos la trei ani si opt luni de inchisoare, Mihai Stoica la trei ani si sase luni de inchisoare, Gheorghe Popescu la trei ani, o luna si zece zile de inchisoare, iar Jean Padureanu si Gheorghe Netoiu la cate trei ani si patru luni de inchisoare.

Dintre cei opt oameni din fotbal mai sunt incarcerati Victor Becali si Cristian Borcea, ceilalti fiind eliberati conditionat. Victor Becali mai este judecat intr-un dosar alaturi de Ioan Becali si Cristian Borcea, pentru ca i-ar fi dat mita 195.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu, de la Tribunalul Bucuresti, ca sa dispuna achitarea oamenilor din fotbal acuzati in dosarul ”Transferurilor”.

