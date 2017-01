Initiativa ANAF este motivata de faptul ca luna ianuarie reprezinta varful anual de depunere, iar data de 25 ianuarie este precedata de 4 zile nelucratoare.

“ANAF a inaintat proiectul de Ordonanta de Urgenta privind prorogarea termenului de depunere a declaratiilor fiscale si de plata a creantelor fiscale scadente la 25 ianuarie 2017, Ministerului Finantelor Publice, in vederea initierii procedurii de avizare si a includerii pe Agenda de lucru a Guvernului din data de 25 ianuarie. ANAF a initiat acesta propunere avand in vedere faptul ca luna ianuarie reprezinta varful anual de depunere, iar data de 25 ianuarie este precedata de 4 zile nelucratoare”, potrivit unui comunicat al ANAF.

Data de 25 ianuarie reprezinta termenul limita pentru depunerea mai multor declaratii precum si pentru efectuarea unor plati.

Declaratii care trebuie depuse pana la 25 ianuarie

Declaratia 094 , privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent. Trebuie depusa de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care au utilizat trimestrul ca perioada fiscala in anul precedent, care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri si care nu au depasit plafonul de 100.000 euro.

Declaratia 100 , privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Trebuie depusa:

lunar - Contribuabilii prevazuti in OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. trimestrial - Contribuabilii prevazuti in OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.2 alte termene - Contribuabilii prevazuti in OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3

pentru luna precedenta - Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, institutiile prevazute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015 precum si persoanele fizice care realizeaza in Romania venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte. Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente. Institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor. pentru trimestrul precedent - Contribuabilii prevazuti la art. 80 alin. (2) din Legea 227/2015

, informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente semestrului precedent - de catre notarii publici. Declaratia 224 privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta - Persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Lunar, trimestrial, semestrial, anual, dupa caz.

, Decontul special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta - Persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune. Declaratia 307 privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata - Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) si g) din Legea nr.227/2015.

privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata - Persoanele impozabile prevazute la art. 134 alin.(5), art. 280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) si g) din Legea nr.227/2015. Declaratia 311 privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.

privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Persoanele impozabile al caror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA, livrari si/sau achizitii /prestari de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Declaratia 390 VIES, recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta - Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015.

VIES, recapitulativa privind livrarile/ achizitiile/ prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna precedenta - Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Legea 227/2015. Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent - Anexa nr. 39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Se depune de catre vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta.

in cazul vanzarilor la distanta, pe trimestrul precedent - Anexa nr. 39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Se depune de catre vanzatorii pentru livrarile efectuate in cadrul vanzarii la distanta. Declaratia 097 , notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare:

pentru intrarea prin optiune in sistem: pana pe 25 ianuarie, persoanele care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent. pentru iesirea din sistem - pana la data de 25 a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul. persoanele impozabile care depasesc plafonul de 2.250.000 lei. persoanele impozabile care renunta la aplicarea sistemului TVA la incasare.

Plati care au ca termen data de 25 ianuarie

Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta. Trebuie efectuata, potrivit ANAF, de platitorii urmatoarelor venituri:

din drepturi de proprietate intelectuala.

din premii si jocuri de noroc.

obtinute de nerezidenti.

din alte surse.

Plata impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale. Trebuie realizata de:

Persoanele juridice care platesc dividende catre actionari sau asociati.

Persoanele juridice romane care distribuie/platesc dividende catre o persoana juridica romana conform art. 43 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezulta din aplicarea procentelor prevazute in anexa la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai putin decat taxa anuala minimala - pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care documentatia a fost aprobata; in cazul in care, in cursul anului de autorizare, incasarile efective depasesc incasarile estimate prin documentatia prezentata la data autorizarii, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra incasarilor efective cumulate de la inceputul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, incepand cu prima luna in care se inregistreaza depasirea rezultatelor estimate. Incasarile efective cumulate si taxa platita de la inceputul perioadei de autorizare pana la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara si plati pana la data de 25 a lunii urmatoare). Trebuie facuta de organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixa sau mobila, jocuri de noroc on-line.

Totodata, anumiti contribuabili trebuie sa transmita catre ANAF sau sa solicite pana pe 25 ianuarie urmatoarele

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2017 si a modului de determinare a acesteia. Trebuie transmisa de persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent.

care se va aplica in 2017 si a modului de determinare a acesteia. Trebuie transmisa de persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operatiunilor cu drept de deducere in totalul operatiunilor se modifica in anul curent fata de anul precedent. Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior. Trebuie ceruta de persoana impozabila cu regim mixt, in situatii speciale, solicita MFP aprobarea aplicarii unei pro-rate speciale, potriivt ANAF.

