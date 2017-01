Cincisprezece persoane au fost audiate, sambata, pana la ora transmiterii acestei stiri, la Politia Capitalei, in dosarul penal deschis in urma incendiului din Clubul Bamboo, spun surse judiciare, potrivit News.ro.

Pana la acest moment, la Politia Capitalei au fost audiati administratorul clubului si angajati ai localului, respectiv agentii de paza aflati in club la momentul izbucnirii incendiului, iar audierile continua.

In paralel, anchetatorii fac cercetari la club, care a fost distrus in totalitate in urma incendiului.

Parchetul Tribunalului Bucuresti a anuntat sambata dimineata ca in urma incendiului din club a fost inceputa urmarirea penala intr-un dosar penal privind infractiunea de distrugere din culpa (avand ca urmare vatamarea mai multor persoane), cercetarile fiind facute de doi procurori criminalisti din cadrul Sectiei de urmarire penala si de ofiteri din cadrul Serviciului Omoruri.

"Sunt solicitate de la institutiile abilitate relatii privind societatea comerciala care detine clubul in cauza (autorizatii de functionare, avize, rapoarte de control). La momentul actual, se efectueaza audieri in vederea stabilirii circumstantelor in care s-a produs incendiul si este verificata starea persoanelor internate in urma incidentului", arata Parchetul.

In urma incendiului din Clubul Bamboo la spitalele din Capitala au ajuns 44 de persoane, dintre care sambata dupa-amiaza mai sunt internate cinci.

Incendiul din Clubul Bamboo a fost anuntat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta la ora 03.32, iar primele echipaje de interventie au ajuns la fata locului la ora 03.47, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU).

La locul incendiului au fost mobilizate 29 de autospeciale de stingere a incendiilor, patru autospeciale de interventie la inaltime, 28 de echipaje SMURD de prim ajutor si terapie intensiva mobila, 26 de ambulante ale Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, un punct de comanda mobil, patru autospeciale pentru transport personal si victime multiple, un echipaj de scafandri cu barca, doua spitale mobile, trei autospeciale de descarcerare.

In total, peste 260 de pompieri au intervenit, timp de peste sase ore, pentru stingerea incendiului violent, care a cuprins o suprafata de aproximativ 3.000 patrati, distrugand clubul in totalitate.

