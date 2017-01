Angajatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) au facut verificari, sambata noaptea, in sase cluburi din Bucuresti, constatand mai multe nereguli pentru care au fost date sanctiuni. Actiuni similare au avut loc si in alte orase, scrie News.ro.

Sambata noaptea, angajatii ISU au facut verificari in sase cluburi din Bucuresti si au fost date sanctiuni, a precizat, duminica, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti, Daniel Vasile.

El a spus ca neregulile constatate nu sunt de natura sa determine suspendarea activitatii respectivelor cluburi. Actiuni similare au avut loc si in alte orase din tara, iar controalele vor continua.

Controalele la imobilele care desfasoara activitati cu public numeros vor fi intensificate incepand de sambata seara si vor fi facute verificari in ceea ce priveste aplicarea legii in acest domeniu, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Potrivit acesteia, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dispus ca, incepand de sambata seara sa fie intensificare controalele la toate imobilele in care sunt desfasurate activitati cu public numeros.

Decizia a fost luata dupa ce, vineri noaptea, clubul Bamboo din Capitala a fost mistuit de un puternic incendiu. Clubul avea aviz pentru securitate la incendiu, dar nu si autorizatie. De asemenea, clubul nu avea autorizatie de functionare emisa de Primaria Sector 2.

