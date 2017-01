Amenzi de peste 200.000 de lei au fost date de pompieri doar sambata noaptea in urma controalelor facute in cluburi si discoteci din intreaga tara, iar un local din Branesti, judetul Gorj, a fost inchis, scrie News.ro.

Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) precizeaza ca, din dispozitia ministrului afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, in cursul noptii, pompierii alaturi de reprezentanti ai structurilor MAI, constituiti in echipe mixte, au facut controale si verificari la imobilele in care se desfasoara activitati cu public numeros.

Astfel, in cursul noptii au fost facute 162 controale la cluburi si discoteci, fiind date 118 amenzi, in cuantum de 203.000 lei, pentru nerespectarea reglementarilor ce tin de apararea impotriva incendiilor.

Principalele aspecte urmarite au vizat: exploatarea instalatiilor electrice, functionarea iluminatului pentru marcarea cailor de evacuare, functionarea mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor, obstructionarea cailor de evacuare, instructajul angajatilor, obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu si existenta planurilor de evacuare in caz de incendiu.

IGSU precizeaza ca a fost depistat un caz de incalcare grava a cerintei de securitate la incendiu, la un operator economic din comuna Branesti, judetul Gorj. Inspectorii din teren au constatat faptul ca a fost depasit numarul maxim de clienti cu mai mult de 10% din valoarea de referinta, fapt ce a impus, conform prevederilor legale in vigoare (HG nr. 915/2015), oprirea functionarii acestuia.

Totodata, pompierii din cadrul subunitatilor operative de interventie au efectuat 171 actiuni de recunoastere in zonele de dispunere a obiectivelor, pentru a stabili modul de interventie in cazul izbucnirii unui eventual incendiu.

De asemenea, din ordinul ministrului afacerilor interne, in perioada urmatoare activitatile preventive vor fi intensificate, astfel incat siguranta celor care frecventeaza astfel de localuri sa fie asigurata, iar obligatiile legale ale beneficiarilor sa fie respectate, precizeaza IGSU.

Ultima actiune preventiva de amploare, derulata la nivel national, care a vizat imobilele in care functioneaza cluburi si discoteci, a avut loc in perioada 11-12 noiembrie 2016. In cele doua zile au fost controlati 448 operatori economici, fiind aplicate 405 amenzi, in cuantum de peste 788.000 lei, iar doua localuri din municipiul Brasov au fost inchise din cauza depasirii numarului maxim de utilizatori.

Pentru asigurarea nivelului corespunzator de protectie a celor care frecventeaza cluburi si discoteci, IGSU reaminteste obligatiile administratorilor acestora: respectarea numarului maxim de utilizatori prevazut de legislatia in vigoare, pentru aceste categorii de constructii; solicitarea sprijinului pentru acordarea asistentei tehnice de specialitate in vederea intocmirii documentatiei necesare obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu; preocupare sporita pentru solicitarea acestui act administrativ care sa asigure securitatea beneficiarilor.

Sambata noaptea, angajatii ISU au facut verificari in sase cluburi din Bucuresti si au fost date sanctiuni, a precizat, duminica dimineata, pentru News.ro, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti, Daniel Vasile.

El a spus ca neregulile constatate nu sunt de natura sa determine suspendarea activitatii respectivelor cluburi.

Controalele la imobilele care desfasoara activitati cu public numeros vor fi intensificate incepand de sambata seara si vor fi facute verificari in ceea ce priveste aplicarea legii in acest domeniu, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Potrivit acesteia, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a dispus ca, incepand de sambata seara sa fie intensificare controalele la toate imobilele in care sunt desfasurate activitati cu public numeros.

Decizia a fost luata dupa ce, vineri noaptea, clubul Bamboo din Capitala a fost mistuit de un puternic incendiu. Clubul avea aviz pentru securitate la incendiu, dar nu si autorizatie. De asemenea, clubul nu avea autorizatie de functionare emisa de Primaria Sector 2.

Sursa foto: Pavel L Photo and Video/Shutterstock