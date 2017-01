Update 5: Oamenii isi pun speranta in DNA si la Codruta Kovesi, scandand "DNA, sa vina sa va ia!". Sunt zeci, daca nu sute de jandarmi care inconjoara sediul PSD in fata caruia sunt adunate peste 10.000 de persoane. Spatiul este neincapator. "Dragnea, nu fii las, iesi afara!", striga parte din multime. Parte din multime incepe sa porneasca spre sediul ALDE.



Update 4: Manifestantii au parasit Piata Victoriei, parte din ei ajungand, deja, aproape de sediul Partidului Social Democrat. Caracterul pasnic al protestului s-a pastrat, desi exista huiduieli si aferentele apelative nu tocmai magulitoare la adresa PSD, Dragnea sau CNA. "Este inadmisibil sa se schimbe legislatia si zeci de politicieni sa fie, brusc, curati ca lacrima!", comenteaza un protestatar, aflat langa noi. De asemenea, numarul protestatarilor a depasi 25.000 de oameni la aceasta ora, devenind unul dintre cele mai ample proteste din istoria post anii '90.

Update 3: La ora 20:30, masa de oameni incepe sa se miste catre sediul din Kiseleff al PSD. Scandarile continua - "Dragnea,nu uita, asteptam si cartea ta!", "PSD, ciuma rosie", sau "DNA vine sa va ia", cateva dintre scandarile de la aceasta ora. Se scandeaza si "Jos Partidul Social Democrat".

Intre timp, la Romania TV, prezentatoarea spune ca "exista informatii cum ca fiecare participant varstnic este platit cu 100 de lei, tinerii cu 50 de lei si, daca vin insotiti cu caini, primesc suplimentar cate 20 de lei".

UPDATE 2 - Din Piata Victoriei, cei circa 20.000 de oameni se vor indrepta, cel mai probabil, catre sediul PSD. Protestele sunt pasnice, insa nu lipseste furia impotriva lui Liviu Dragnea, PSD-ului, dar si a CNA-ului si unor televiziuni.

UPDATE 1: Peste 20.000 de oameni protesteaza in centrul Capitalei fata de legile amnistiei si a Codului Penal. Nu s-au inregistrat altercatii pana in acest moment.

Protestatarii au pornit spre Piata Romana, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a facut o baie de multime si a plecat cu masina spre Palatul Victoria. Un sens de mers al bulevardului Magheru este blocat. Retelele telecom nu mai fac fata, transmite corespondentul wall-street.ro.

Protestatarii din Piata Universitatii s-au adunat pe ambele parti ale bulevardului Magheru, urmand sa convearga in curand pe strada. Sunt cel putin 3.000 de oameni si fata de protestele anterioare sunt foarte multe persoane de varsta a doua si a treia. De asemenea, presedintele Klaus Iohannis se afla in multime. Retelele de telefonie mobila nu mai fac fata.

Un nou protest fata de proiectele de ordonanta de urgenta privind gratierea si Codul penal promovate de Ministerul Justitiei a inceput in Piata Universitatii, unde pana la ora transmiterii acestei stiri s-au adunat cateva mii de oameni, care scandeaza "PSD, ciuma rosie" si "DNA, nu uita, noi suntem de partea ta", scrie News.ro.

Protestatarii au steaguri si pancarte cu mesaje precum "Ministru' cu plagiat trebuie remaniat", "Referendum pentru toti, sa stim daca suntem hoti".

Oamenii scandeaza "DNA, nu uita, noi suntem de partea ta", "Jos Guvernul", "PSD, ciuma rosie" si "In democratie, hotii stau la puscarie".

"Nu sunt de acord cu ordonanta care promoveaza gratierea si amnistia. Nu isi are rostul, favorizeaza unii infractori deja cunoscuti, care sunt un pericol pentru economia tarii si pentru siguranta tarii. E o ordonanta strict politica si este cu dedicatie foarte clara. Sunt cateva persoane care vor avea sigur de castigat de pe urma ei", a spus un barbat venit la protest.

"Nu face decat sa dea inapoi ani intregi in care s-au facut niste progrese in justitie si sa ne arunce inapoi in anii '90, in care un baiat din fruntea partidului psd-pdsr, cum era pe vremea aia, conducea tara la discretie. Si pentru ca votul, atat de prost, care s-a intamplat de curand le-a dat pe mana toata puterea vor sa completeze chestia asta si sa conduca arbitrar si discretionar. Este foarte clar ca Liviu Dragnea vrea sa devina premier si nu stie cum sa ne pacaleasca", a afirmat un alt manifestant.

La ora transmiterii acestei stiri, in Piata Universitatii continua sa soseasca bucuresteni.

Organizatorii mitingului au anuntat ca din Piata Universitatii vor merge in mars pana la Guvern. Proteste similare sunt anuntate pentru duminica seara si in mai multe orase din tara, dar si la Copenhaga, Paris, Londra, Haugesund (Norvegia).

Proteste fata de cele doua proiecte anuntate de Guvern au avut loc si miercuri seara, cand aproximativ trei mii de oameni au ajuns in mars, din Piata Universitatii, in fata sediului Guvernului.

Vineri, presedintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului retragerea celor doua ordonante. "Proiectele de Ordonante de Urgenta privind gratierea si modificarea Codurilor penale sunt neavenite, inacceptabile si par a fi facute cu dedicatie, o spun cele mai autorizate voci din Justitie”, a scris Klaus Iohannis pe Facebook. Seful statului a precizat ca Parchetul General, DNA, Inalta Curte de Casatie si Justitie, DIICOT, asociatiile magistratilor si organizatii ale societatii civile s-au pronuntat ferm impotriva modificarii cadrului legislativ referitor la coruptie, abuz in serviciu si integritate, ”in regim de urgenta, fara analize obiective si in conditii de totala netransparenta”.