Joshua Castellano, fondatorul clubului Bamboo, a declarat ca are incredere in procurorii care ancheteaza cauzele izbucnirii incendiului, reafirmand ca focul nu a pornit de la instalatia electrica, care era schimbata total, structura de rezistenta era ignifugata, iar cladiera avea mai multe iesiri de siguranta.

Potrivit lui Joshua Castellano, dupa incendiul din clubul Colectiv a fost modificata legislatia, iar din acel moment a inceput si refacerea clubului Bamboo, pentru a respecta noile norme si a putea obtine autorizatia de securitate la incendiu. “Am refacut tot ce inseamna structura la Bamboo, de la structura de rezistenta, care a fost ignifugata, la instalatiile electrice, mai multe iesiri de siguranta, schimbarea materialelor din interior”, a spus Castellano, conform News.ro.

In ce priveste autorizatia de securitate la incendiu, Joshua Castellano a spus ca aceasta urma sa fie obtinuta, existand in acest sens o programare la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. El a adaugat ca are incredere in procurorii care ancheteaza incendiul din clubul Bamboo. Intrebat de ce nu a putut obtine mai repede autorizatia de securitate la incendiu, Castellano a spus ca ar trebui intrebat la autoritati de ce marea majoritate a localurilor din Romania nu au putut obtine inca autorizatia, aratand ca sunt foarte putin specialisti care se ocupa de evaluarea imobilelor din punctul de vedere al sigurantei la incendiu.

Joshua Castellano a fost audiat luni, in calitate de martor, de procurorii Parchetului Tribunalului Bucuresti, care ancheteaza incendiul din clubul Bamboo, in urma caruia 44 de persoane au ajuns la spital din cauza intoxicatiei cu fum. Castellano a spus, dupa audiere, ca focul nu a pornit nici de la instalatia electrica, refacuta in totalitate dupa tragedia din Colectiv, nici de la o tigara. El a precizat ca nu a putut face asigurare, intrucat nu avea inca autorizatie de la ISU, dar urma sa o obtina pana la 30 iunie.

"Eu am club de 20 de ani, nu a luat niciodata foc de la o tigara. A controla fumatul intr-o locatie in care sunt 1.500 de persoane e foarte dificil, in general. Angajatii si-au facut foarte bine treaba. Oamenii au fost avertizati sa nu fumeze, ca e interzis", a precizat Joshua Castellano. Castellano a mai spus ca in noaptea incendiului, in club erau 700-800 de oameni, capacitatea localului fiind de peste 1.300-1.400 de persoane.

Procurorii au deschis in 21 ianuarie dosar penal, in urma incendiului din clubul Bamboo, fiind inceputa urmarirea penala in rem pentru distrugere din culpa, avand ca urmare vatamarea mai multor persoane. Anchetatorii au declarat ca, din datele de pana acum, nu exista indicii ca incendiul sa fi fost declansat de o mana criminala.

Catalin Dancu, avocatul reprezentantilor clubului Bamboo, a declarat, dupa ce a fost duminica la Politia Capitalei, ca incendiul care a mistuit clubul a fost pus, el argumentand cu faptul ca angajati ai clubului ar fi semnalat prezenta unor persoane necunoscute in zona fostei sali de fitness a localului, folosita ulterior ca depozit.

In urma incendiului din Clubul Bamboo, 44 de persoane au ajuns la sase spitale din Capitala, pentru ingrijiri medicale, dintre care doua mai sunt internate miercuri, ambele la Spitalul Floreasca. Incendiul din Clubul Bamboo a fost anuntat la dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta in 21 ianuarie, la ora 03.32, iar primele echipaje de interventie au ajuns la fata locului la ora 03.47, potrivit Departamentului pentru Situatii de Urgenta.

Peste 260 de pompieri au intervenit pentru stingerea incendiului violent, care a cuprins o suprafata de aproximativ 3.000 patrati, distrugand clubul Bamboo in totalitate. incendiul fiind declarat stins luni, dupa 57 de ore de la sosirea echipajelor ISU. Pompierii au retras miercuri de la clubul Bamboo ultimul echipaj de supraveghere.

Specialistii de la Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Miniera si Protectie Antiexploziva din Petrosani, judetul Hunedoara, au fost solicitati sa faca o expertiza la clubul Bamboo. INSEMEX a facut o expertiza si in cazul incendiului de la clubul Colectiv din Bucuresti. Clubul Bamboo a fost fondat in urma cu 15 ani de Joshua Castellano. In iunie 2005, clubul Bamboo a mai ars din temelii, iar atunci Joshua Castellano spunea ca "singurul vinovat este natura". Catalin Botezatu, actionar in 2005, acuza faptul ca focul a fost pus intentionat.

