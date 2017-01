Presedintele Comisiei de buget-finante, deputatul Leonardo Badea, a declarat joi, la Parlament, ca membrii comisiei asteapta sa ii audieze si pe reprezentanti ai Consiliului Fiscal si ai Curtii de Conturi, alaturi de fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru de Finante Anca Dragu pentru a putea trage concluziile in ceea ce priveste rectificarile bugetare pozitive realizate de Guvernul Ciolos.

”Avem anumite puncte de vedere care sunt preliminare la momentul acesta, asteptam ca sa audiem si sa incheiem aceasta activitate de analiza. Noi am solicitat Birourilor Permanente o prelungire a termenelor, avand motive obiective, stim clar ca o sa vina bugetul. De asemenea, sunt motive date de datele care sunt prezentate pe executie de Ministerul Finantelor. Asteptam un raspuns de la Birourile Permanente, vom stabili un program in functie de acest raspuns pentru a ne incadra exact in termenul ce va fi stabilit de Birourile Permanente”, a afirmat Leonardo Badea, la finalul audierii reprezentantilor din Ministerul Agriculturii, conform News.ro.

Deputatul PSD a mai spus ca membrii Comisiei intentioneaza sa cheme la audieri Curtea de Conturi, Consiliul Fiscal, alaturi de fostul premier Dacian Ciolos si fostul ministru de Finante Anca Dragu. ”De asemenea, sa avem posibilitatea sa invitam la audieri pe toti cei pe care noi ni i-am propus sa ii invitam. Am avut esalonul secretarilor de stat, mergem mai departe la Consiliul Fiscal, Curtea de Conturi si la nivel de ministri”, a adaugat social-democratul.

Presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, Viorel Arcas, a afirmat, la randul sau, ca raportul comisiei va fi prezentat numai dupa ce vor fi audiati si fostul ministru de Finante Anca Dragu si premierul Dacian Ciolos. „Fostul premier (Dacian Ciolos – n.r.), ministrul de Finante, Consiliul Fiscal, Curtea de Conturi, ca sa vedem si raportul lor si pe urma sa tragem si noi concluziile”, a precizat Arcas.

Intrebat ce va face comisia daca fostii ministri nu vor veni la audieri, el a spus: „Speram sa vina, daca nu au nimic de ascuns”. De asemenea, chestionati cand preconizeaza ca va exista un raspuns final al comisiei in ancheta privind rectificarile bugetare din 2016, Leonardo Badea a spus ca, cel mai probabil, dupa ce va fi votat in plenul reunit bugetul pe 2017. „Daca obtinem decalarea termenului, probabil ca o sa il avem dupa ce se termina lucrarile pe buget, dupa ce bugetul va fi votat in plen”, a subliniat deputatul.

