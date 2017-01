Declaratia 088 a fost eliminata, insa motivul care a determinat ANAF sa introduca acest formular, obligatia contribuabilului de a-si demonstra intentia si capacitatea de a desfaura activitati impozabile este inca prevedere in lege. Aceasta situatie, in care se creaza un vid privind modalitatea de raportare ar putea conduce la situatia in care fiecare administratie fiscala va trata diferit solicitarile de inregistrare in scop de TVA, a declarat Gabriel Sincu, director executiv, asistenta fiscala si juridica, EY Romania.