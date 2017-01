"In pofida scrisorilor deschise, comunicatelor de presa, cererilor, declaratiilor asociatiilor profesionale, «Memorandumului», atat Raportul din 2016, cat si cel din 2017 s-au incapatanat sa nu scoata o vorba despre «acoperitii din justitie», despre vehiculatele protocoale dintre procurori (nu judecatori!) si serviciile secrete, despre posibila influenta vatamatoare asupra actului de justitie si asupra starii sistemului judiciar, asupra independentei acestuia, despre ingerintele acceptate/neacceptate, stiute/nestiute, cu toate ca acest subiect nu a fost nici unul izolat si nici unul de ignorat, mai ales in contextul pronuntarii Deciziei Curtii Constitutionale nr. 51/2016", arata reprezentantii Asociatiei Magistratilor din Romania, potrivit News.ro.

Ei considera ca progresele semnalate in Raportul MCV sunt privite mai mult prin prisma luptei impotriva coruptiei, ceea ce ar lasa impresia gresita ca aceasta activitate ar predomina in sistemul judiciar.

"Desi se refera la «progrese importante si un caracter ireversibil tot mai pronuntat al reformelor», Raportul MCV le priveste, in mod majoritar, prin prisma luptei impotriva coruptiei si a actiunilor preventive in materie de coruptie, lasand impresia gresita ca acestor obiective - carora nu li se poate nega importanta pentru societate - li s-ar subsuma intreaga sau cea mai mare parte a activitatii sistemului judiciar", mai spun reprezentantii magistratilor.

Ei sunt de parere ca raportul are in vedere doar DNA si instanta suprema cand se refera la progresele anticoruptie, iar instantele de judecata sunt lasate la o parte, fara justificare.

"Atunci cand se refera la progresele in combaterea coruptiei la nivel inalt, Raportul are in vedere doar DNA si ICCJ (in aceasta ordine!), cu accent pe «independenta sau eficacitatea DNA», amintind intr-un loc de curtile de apel, iar cand vorbeste despre combaterea coruptiei la toate nivelurile, Raportul se refera la Ministerul Justitiei si la Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, lasand la o parte, fara justificare, instantele de judecata", mai spune AMR.

In privinta combaterii coruptiei la nivel inalt, documentul publicat miercuri de Comisia Europeana noteaza ca Directia Nationala Anticoruptie (DNA) si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au inregistrat ”un bilant impresionant” in ceea ce priveste rezolvarea cazurilor de coruptie la nivel mediu si inalt.

”Mentinerea eforturilor institutiilor judiciare care combat coruptia la nivel inalt ramane cel mai important semnal de consolidare a luptei anticoruptie”, subliniaza Comisia Europeana.

