Presedintele Asociatiei Victimelor Mineriadelor, Viorel Ene, a spus, in interventia sa la dezbaterea de la Ministerul Justitiei, ca modificarile din justitie nu trebuie sa fie facute prin OUG, ci prin dezbatere in Parlament, aratand ca daca acesta vor fi promovate prin OUG, "in trei zile venim aici si protestam sa aratam ce face PSD”. Viorel Ene a precizat ca, dupa foarte mult timp, fostul presedinte Ion Iliescu a fost pus sub acuzare pentru ca a organizat o represiune, iar acum Ministerul Justitiei vine cu aceste modificari din justitie care l-ar putea ajuta.

"Vedem, dupa foarte mult timp, ca Ion Iliescu este pus sub acuzare. Si dumnenavoastra ce faceti? N-a omorat pe nimeni, nu a violat pe nimeni, doar a organizat o represiune. Nu suntem de acord cu aceste ordonante. Dezbateti in Parlament aceste proiecte. In trei zile venim aici si protestam, sa aratam ce face PSD”, a spus Viorel Ene, conform News.ro.

Jurnalistii Liviu Avram, de la Adevarul, si Ioana Ene Dogioiu, de la Ziare.com, au avut fiecare cat o interventie in cadrul dezbaterilor de la Ministerul Justitiei, ambii criticand intentia ministrului si atragand atentia asupra faptului ca, practic, abuzul in servciu si conflictul de interese sunt dezincriminate.

”Prin aceste doua initiative reconfigurati politica penala a statului in ceea ce priveste cateva infractiuni. Abuzul in serviciu e gratiat, potrivit proiectului de ordonanta. Impuneti mai multe conditii: plangerea prealabila, un cuantum al prejudiciului si scaderea pedepselor. In nota de fundamentare nu explicati de ce. Infractiune de abuz in serviciu e practic dezincriminata, nu mai exista nici conflict de interese. Se poate modifica politica penala a statului prin ordonanta de urgenta?”, l-a intrebat jurnalistul Liviu Avram pe ministrul Justitiei.

Florin Iordache i-a replicat jurnalistului ca in urma dezbaterii publice, Guvernul va lua o decizie asupra formei in care vor fi adoptate masurile prevazute in ordonantele de urgenta: proiect de lege sau angajarea raspunderii executivului in fata Parlamentului. ”Ordonanta de urgenta are efect de amnistie, are efect de ghilotina. O dati, sta in vigoare cateva zile, Parlamentul o respinge, dar ea isi face efectele. Vi se pare firesc sa modificati politica penala a statului dumneavoastra impreuna cu consiliera dumneavoastra?”, a mai atras atentia jurnalistul Liviu Avram.

La randul sau, jurnalista Ioana Ene Dogioiu i-a pus o serie de intrebari ministrului Justitiei: daca exista o statistica a faptelor care vor fi gratiate si de ce doreste dezincriminarea abuzului in serviciu. ”Depasiti limitele impuse de Curtea Constitutionala in ceea ce priveste abuzul in serviciu”, i-a atras jurnalista atentia ministrului. ”Abuzul in serviciu il dezincriminati, faceti o dubla conditionare: functionarul sa fie intr-o anumita relatie cu cel pagubit si denuntul sa fie facut intr-o anumita perioada”, a adaugat Ioana Ene Dogioiu.

Avocatul Gabriel Tarcea a spus ca, dupa 1989, securitatea a facut zeci de mii de dosare si a fost „mana in mana cu DNA si DIICOT”. "Lagare de concentrare sunt in penitenciare. (…) In Italia, li se dau opt euro pe zi (detinutilor, n.r.) daca sunt mai multi de trei in camera. Gratierea este un act umanitar in Romania. Incalecati-i!”, a aratat avocatul.

Avocatul Cornelia Lalu, care a aratat ca vorbeste in calitate de „cetatean revoltat”, a spus ca cele doua proiecte de OUG nu sunt oportune. "Nu aveti o statistica a detinutilor, cu pedepsele si varstele acestora. Majoritatea celor condamnati sunt in concurs de infractiuni. Ce facem cu cei care nu au inceput executarea pedepselor si care se sustrag urmaririi penale? Se aplica si acestora? Cu referire la plata despagubirilor. Ce facem daca dupa un an cei liberati nu mai sunt de gasit? Cum recuperati prejudiciul?”, a spus aceasta.

Intr-o alta interventie, o persoana a aratat ca este impotriva celor doua OUG, care nu au fost dezbatute corespunzator: „Care sunt infractiunile care se gratiaza? Ca sa vad daca ma mai simt in siguranta pe strada. Care sunt planurile pentru cei pusi in libertate? Sunt programe de calificare, unde sa se angajeze? Am putea sa-i conditionam sa presteze acele munci pentru care nu avem oameni. (…) Trebuie luate in calcul toate denunturile. (…) Sa se excluda scoaterea oamenilor din inchisoare pe baza scrierilor de carti”.

Adrian Petre Danciu, un alt participant la dezbatere, care s-a autodefinit drept ”un cetatean indignat”, a spus in cadrul interventiei ca adoptarea prin OUG a unor masuri de gratiere a pedepselor este ”absolut inoportuna si duce la subminarea Justitiei”. ”Adoptarea sub forma ordonantelor de urgenta a unor masuri care sa reglementaeze modalitatea de gratiere a pedepselor este absolut inoportuna si duce la subminarea Justitiei ca serviciu public, precum si dizolvarea increderii in munca instantelor de judecata si a celorlalte autoritati participante la activitatea de infaptuire a justitiei”, a aratat Adrian Petre Danciu.

El a atras atentia ca pe rolul instantelor de judecata din Romania se gasesc mai mult de trei milioane de dosare, altele decat cele penale, cu implicatii sociale si economice de o importanta mult mai mare decat cele care ii privesc pe cei 25 – 30 de mii de detinuti carora li s-a administrat deja serviciul de justitie prin hotarari definitive.

”Conditiile din penitenciare pot fi ameliorate printr-un management mai eficient, folosind resursele materiale si umane la capacitatea maxima, iar munca celor cazati in spatiile de detentie trebuie sa fie parte a solutiei”, a mai spus ”cetateanul indignat”. De alta parere a fost presedintele Asociatiei Haiducilor, care a aratat ca cei 2.000 de membri ai organizatiei sunt de acord cu proiectele de OUG privind gratierea si modificarea codurilor penale, deoarece "s-au savarsit abuzuri din partea procuroriilor si a judecatorilor”.

"Stiu ca cele doua coduri au fost lovite de nulitate datorita deciziilor Curtii Constitutionale. Sustin si gratierea, avand in vedere faptul ca foarte multe persoane sunt incarcerate pe baza unor articole din Codul penal care au fost declarate neconstitutionale. Ce facem cu acei oameni? Ei au condamnari definitive”, a spus acesta.

Peste o suta de persoane participa la dezbaterea publica a proiectelor de ordonanta de urgenta privind gratierea si modificarea codurilor penale, ministrul Justitiei, Florin Iordache, spunand in deschiderea dezbaterii ca de gratiere nu vor beneficia violatorii, criminalii, recidivisitii si cei acuzati de fapte de coruptie. Dezbaterea publica de la Ministerul Justitiei a inceput la ora 10.00, alaturi de ministrul Justitiei fiind directorul Administratiei Nationale a Penitenicarelor si secretari de stat din MJ.

Dezbaterea are loc la o zi dupa ce peste 40.000 de oameni au manifestat in Bucuresti impotriva celor doua proiecte. Manifestatii la care au participat, in total, peste 30.000 de oameni au avut loc, duminica, si in Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Iasi, Timisoara, dar si in diaspora. Manifestatii la care au participat, in total, peste 30.000 de oameni au avut loc, duminica, si la Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Iasi, Timisoara, Constanta, Ploiesti, Alba Iulia, dar si in diaspora.

Proteste au avut loc si duminica trecuta, atat in Capitala, cat si in mai multe orase din tara. Proiectul de ordonanta de urgenta promovat de Ministerul Justitiei prevede gratierea integrala a pedepselor de pana la cinci ani precum si jumatate din pedeapsa femeilor gravide, a celor care au in intretinere copii sub cinci ani, a celor cu varste de peste 60 de ani si a celor cu boli incurabile in faze terminale. Prevederile nu se aplica recidivistilor, nici celor care s-au sustras executarii pedepsei si nici celor care comit infractiuni dupa data de 18 ianuarie 2017. Proiectul prevede ca OUG intra in vigoare in 18 februarie 2017.

Proiectul de OUG care modifica prevederi din Codul Penal si din Codul de Procedura Penala ia in calcul pagubele materiale mai mari de 200.000 de lei in cazul abuzului in serviciu, reducand de la 7 la 3 ani de detentie nivelul maxim al pedepsei si eliminand sanctiunea cu interdictia privind ocuparea unei functii publice.

In ceea ce priveste conflictul de interese, printre cei mentionati ca beneficiari ai folosului patrimonial de pe urma faptei comise de functionarul public nu se vor mai regasi si cei cu care acesta a avut raporturi de munca in ultimii cinci ani. Denunturile vor fi valabile doar daca sunt facute in termen de sase luni de la data comiterii faptei reclamate.

Sursa foto: Shutterstock/Matej Kastelic