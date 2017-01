Mazars Romania a incheiat anul fiscal 2015-2016 cu o crestere de 15% fata de intervalul precedent si continua sa isi consolideze echipa locala prin numirea unui nou partener. Compania de consultanta si audit a precizat ca a inregistrat cresteri sustinute pe toate serviciile, inclusiv pe departamentul de Consultanta Financiara (Financial Advisory), lansat in 2014.

De asemenea, Mazars anunta si numirea lui Razvan Butucaru (foto) ca Partener pe Audit & Financial Advisory Services.

"Serviciile de consultanta financiara au crescut in ultimii doi ani si au devenit o linie de business importanta a Mazars Romania. Ne-am extins oferta, de la an la an, si am format echipe dedicate. Acum avem capacitatea de a acorda sprijin specializat: de la guvernanta corporativa si gestionarea riscurilor, control intern, consiliere in fuziuni si achizitii, pana la serviciul de consultanta IT, lansat recent, care se adreseaza unor grupuri diverse de clienti si industrii", a declarat Razvan Butucaru, Partener pe Audit & Financial Advisory Services.

Mazars Romania precizeaza ca urmeaza strategia de grup si la nivel local, oferind servicii de audit si consultanta institutiilor financiare, cum ar fi cele de asigurari si cele bancare.

Mazars are o experienta de peste 20 de ani in audit si consultanta financiara, consultanta fiscala, contabilitate, salarizare si administrare de personal, fiind prezenta pe piata romaneasca din anul 1995. Echipa locala cuprinde mai mult de 160 de profesionisti, in timp ce reteaua globala depaseste 18.000 de angajati.