Dresura de animale a fost eliminata din obiectul de activitate al Circului Globus, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in unanimitate in sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca animalele de la Circul Globus vor fi relocate, Primaria colaborand in acest sens cu organizatiile pentru protectia animalelor. O parte dintre animalele de la Circul Globus ar urma sa ajunga la gradini zoologice, iar unele ar putea fi folosite in anumite expozitii, eventual tot in cadrul circului, dar nu in timpul spectacolelor, a mai spus Firea, conform News.ro.

Pentru a sustine necesitatea eliminarii dresurii din obiectul de activitate al Circului Globus, primarul Capitalei a dat ca exemplu "Cirque du Soleil", ca are doar numere de acrobatii si, totusi, e de renume. Potrivit hotararii adoptate luni de CGMB, din Regulamentul de organizare si functionare al Circ&Variete Globus vor fi eliminati termenii "dresura" si "turul menajeriei", conform Proiectului de hotarare privind modificarea anexei nr. 3 la Hotararea CGMB nr. 414/2016.

De asemenea, va fi exclusa si atributia departamentului de relatii internationale de a se ocupa de formalitatile vamale pentru animalele artistilor straini care apar in spectacolele Circului Globus, precum si orice alte referiri la dresura si animale. "Animalele aflate in responsabilitatea Circ&Variete Globus Bucuresti vor fi relocate, in baza unui protocol incheiat intre aceasta institutie publica si Fundatia Vier Pfoten, in termen de cel mult sase luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari", se mai arata in proiect.

Administratia circului va asigura animalelor conditiile de bunastare pe durata celor sase luni, potrivit documentului. Ca urmare a eliminarii folosirii animalelor, Circ&Variete Globus Bucuresti va fi "producator de spectacole si de momente artistice separate sau in cadrul spectacolelor, in care institutia realizeaza partea de creatie, regie, scenariu, coregrafie, muzica, design costume, design decoruri, cat si costume, decoruri, recuzita, cu artisti salariati si colaboratori, avand dreptul ulterior sa incheie contracte cu parteneri din tara si strainatate, pentru derularea de programe cultural-artistice".

In expunerea de motive pentru interzicerea animalelor la circ se arata ca exista studii de specialitate care sustin cu argumente stiintifice ca, in spectacolele de circ, animalele salbatice folosite sunt supuse unor rele tratamente, incompatibile cu necesitatile si mediul natural al speciilor lor, imprejurari care de cele mai multe ori conduc la comportament agresiv, multa suferinta si chiar decesul prematur al acestora.

"Animalele sunt obligate sa faca diverse trucuri pe care le-au invatat, trucuri care sunt cu totul anormale si neconforme naturii lor. Este imposibil ca circurile sa poata oferi animalelor conditiile de viata corespunzatoare celor din libertate. De aceea, specialistii in dresura animalelor salbatice sustin ca este necesara interzicerea generala a folosirii animalelor salbatice in circuri", se mai arata in expunerea de motive, semnata de primarul Capitalei, Gabriela Firea.

Documentul invoca, de asemenea, riscurile suplimentare pentru siguranta publica, reprezentate de animalele din circuri, acestea avand "instincte salbatice si nevoi care au demonstrat lipsa de predictibilitate". Primarul Capitalei mai sustine ca spatiile in custile si tarcurile de circ nu pot acoperi necesitatile acestor specii, care parcurg distante mari in libertate sau traiesc in grupuri extinse in salbaticie.

"Habitatul unei leu, spre exemplu, se desfasoara pe o suprafata de circa 400 de kilometri patrati, echivalenta cu dublul suprafetei municipiului Bucuresti. In circuri, «regele animalelor» are la dispozitie maximum 12 metri patrati, iar instinctele sale de vanatoare si alergare sunt complet reprimate prin metode coercitive brutale", arata Gabriela Firea.

Unsprezece animale, intre care doi tigri, au murit in 12 ianuarie, in urma unui incendiu la un adapost al Circului Globus, pompierii reusind sa salveze alte peste 20 de animale, intre care tigri, camile si ponei. Edilul Capitalei l-a demis pe managerul Circului Globus, Victor Coman, sustinand ca el trebuia sa asigure adaposturi corespunzatoare animalelor care au murit in incendiu. O petitie pentru interzicerea folosirii animalelor la circuri a fost initiata in urma incendiului in care au murit 11 animale ale Circului Globus, aceasta strangand peste 60.000 de semnaturi.

Sursa foto: Shutterstock/David Tadevosian